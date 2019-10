Männedorf, Schweiz, 30. Oktober 2019 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute bekannt gegeben, dass Ralf Griebel zum Mitglied der Konzernleitung und Leiter der Division Partnering Business ernannt wurde. Er wird seine Tätigkeit bei Tecan spätestens zum 1. Mai 2020 aufnehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt wird Dr. Achim von Leoprechting, CEO von Tecan, die Division Partnering Business weiterhin ad interim leiten.

Dr. Achim von Leoprechting kommentierte: "Ich freue mich sehr, dass Ralf Griebel unser Führungsteam verstärken wird. In der für unser Partnering Business relevanten Diagnostikbranche verfügt Ralf Griebel über langjährige Erfahrung und ausgezeichnete Marktkenntnisse, die er in der erfolgreichen kommerziellen Führung eines globalen OEM-Geschäfts erworben hat. Mit einer starken Projektpipeline für mögliche neue Entwicklungsvereinbarungen ist Tecan in einer hervorragenden Ausgangslage, um den Wachstumskurs im Partnering Business auch in Zukunft fortzusetzen."

Ralf Griebel war seit 2006 in unterschiedlichen Positionen mit zunehmender Management-Verantwortung bei der STRATEC SE, Birkenfeld, Deutschland (Frankfurt: SBS; Prime Standard) tätig, zuletzt als Senior Vice President Partnering Business sowie Managing Director der Tochtergesellschaft Diatron MI, Budapest, Ungarn.

Von 2001 bis 2006 war Ralf Griebel als Technology Manager sowie Business Development Manager für verschiedene Tochterunternehmen der PerkinElmer Inc. (NYSE:PKI) in Deutschland und Grossbritannien tätig. Vor seiner Tätigkeit in diesem Unternehmen arbeitete Ralf Griebel als Application Engineer und Team Leader bei Packard Bioscience, heute ebenfalls ein Teil von PerkinElmer.

Ralf Griebel schloss das Studium der Elektrotechnik/Technischen Informatik an der Technischen Hochschule Mittelhessen in Friedberg, Deutschland, als Diplom-Ingenieur ab. Ralf Griebel ist 47 Jahre alt und deutscher Staatsangehöriger.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2018 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 594 Mio. (USD 606 Mio.; EUR 516 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

