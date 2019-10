Donald Trump hat die heutige Zahl des US-BIP von +1,9% mit den Worten "greatest economy ever" gefeiert - vor sieben Jahr hatte er die damalige US-BIP-Zahl von +1,9% (unter Obama) noch mit "die Wirtschaft ist in ernsten Schwierigkeiten" kommentiert. Wahrheit ist unter Trump das, was ihm nützt. Auch die ADP Arbeitsmarktdaten schwach - aber die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...