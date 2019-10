MeVis Medical Solutions AG: Vorläufiges Ergebnis über den Erwartungen DGAP-Ad-hoc: MeVis Medical Solutions AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis MeVis Medical Solutions AG: Vorläufiges Ergebnis über den Erwartungen 30.10.2019 / 18:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Bremen, 30. Oktober 2019 - Die MeVis Medical Solutions AG, Bremen, [ISIN: DE000A0LBFE4], erwartet nach vorläufiger Auswertung der Zahlen im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz in Höhe von ca. EUR 18,1 Mio. und ein Ergebnis (EBIT) vor Zinsen und Steuern in Höhe von ca. EUR 8,1 Mio. Damit liegt das vorläufige Ergebnis über der bisherigen Prognose des Vorstands (gemäß HGB), im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von EUR 17,0 Mio. bis EUR 17,5 Mio. und ein Ergebnis (EBIT) vor Zinsen und Steuern von EUR 6,5 Mio. bis EUR 7,0 Mio. zu erwirtschaften. Verantwortlich hierfür sind unerwartet weniger stark abnehmende Wartungserlöse und späte Kundenbestellungen. Das genannte Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2018/2019 ist vorläufig und steht unter dem Vorbehalt der Prüfung durch den Abschlussprüfer und den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Die detaillierten Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres 2018/2019 werden am 29. Januar 2020 veröffentlicht. __________________________________________________________ * Die Verwendung von Kennzahlen in dieser Mitteilung erfolgt analog der Definition im Geschäftsbericht 2017/2018. Kontakt: Kirchhoff, Marcus / CEO --------------------------------------------------------------------------- 30.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: MeVis Medical Solutions AG Caroline-Herschel-Str. 1 28359 Bremen Deutschland Telefon: +49 421 224 95 0 Fax: +49 421 224 95 999 E-Mail: ir@mevis.de Internet: http://www.mevis.de ISIN: DE000A0LBFE4 WKN: A0LBFE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 901161 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 901161 30.10.2019 CET/CEST ISIN DE000A0LBFE4 AXC0327 2019-10-30/18:03