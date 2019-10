Der Verein Digitalcourage wehrt sich gegen das nordrhein-westfälische Polizeigesetz - und hat Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht. Gemeinsam mit dem Polizei- und Ordnungsrechtspezialisten Jan Dirk Roggenkamp hat der Verein Digitalcourage beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde eingereicht. Beschwerde gegen Polizeigesetz Die Verfassungsbeschwerde richtet sich gegen das nordrhein-westfälische Polizeigesetz. Konkret stört sich Digitalcourage an den neuen Befugnissen der Landespolizei, wie ...

