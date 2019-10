Facebook nimmt seinen Berufungsantrag gegen die seitens der britischen Datenschutzbehörde in der Cambridge-Analytica-Affäre verhängte Strafe zurück und will die geforderten rund 580.000 Euro zahlen. Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, so lautet die juristische Klausel, wird Facebook die wegen des Cambridge-Analytica-Skandals verhängte Strafe nun zahlen. Damit hat die britische Datenschutzbehörde, das Information Commissioner's Office (ICO), sich letztlich gegen den Internet-Riesen durchgesetzt. Das berichtet die BBC. Facebook bedauert, nicht früher gehandelt zu haben Facebook gab sich ...

