Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Das wichtigste Ereignis auf den Märkten war im vergangenen Sommer der Anstieg von Schuldtiteln mit negativer Rendite auf 14 Bio. USD (Source: Bloomberg), so Jan van Eck, CEO bei VanEck.Bei alternativen Anlagen habe dies bereits für eine gewisse Begeisterung gesorgt. Gleichzeitig habe Gold eine sehr feste technische Sechsjahresmarke durchbrochen. Für Anleger sei nach Ansicht der Experten der Zeitpunkt gekommen, an dem sie sich ansehen sollten, wie sie sich im verbleibenden Jahr bis Anfang 2020 gegenüber der Unsicherheit der Zentralbanken absichern könnten. ...

