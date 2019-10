ZÜRICH (Dow Jones)--Trotz teils sehr schwacher Kurse der Bankaktien hat sich der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch insgesamt behaupten können. Als Gegengewicht fungierten die Indexschwergewichte Roche und Nestle mit soliden Kursgewinnen.

Der SMI schloss fast unverändert mit 10.255 Punkten. In dem 20 Werte umfassenden Index hielten sich Gewinner und Verlierer exakt die Waage. Umgesetzt wurden 56,29 (Dienstag: 50,97) Millionen Aktien.

Tagesverlierer waren Credit Suisse mit einem Minus von 2,6 Prozent. Die Bank hatte ihren Quartalsausweis vorgelegt, der insgesamt auf ein positives Echo stieß. Unter anderem konnte der Nettogewinn verdoppelt werden. Die Analysten von Citi-Research zeigten sich denn auch von der Kursentwicklung etwas überrascht und versuchten diese damit zu erklären, dass der Markt den Fokus wohl auf das schwächere Privatkundengeschäft gelegt habe.

Die Bankaktien von UBS und Julius Bär verloren 2,4 bzw 1,6 Prozent. Allerdings lagen in ganz Europa die Banken sehr schwach im Markt. Dazu dürften enttäuschende Ergebnisse der Deutschen Bank ebenso beigetragen haben, wie das weiter niedrige Zinsniveau, das auf die Margen im Kreditgeschäft drückt. Für den Fokus auf die Renditen sorgte, dass nach Handelsende in Europa die dritte Zinssenkung in diesem Jahr in den USA erwartet wurde.

Ebenfalls auf der Verliererseite fanden sich Novartis wieder mit einem Abschlag von 1,0 Prozent. Der Pharmariese erlitt mit seinem Medikament Zolgensma einen Rückschlag. Die US-Gesundheitsbehörde FDA stoppte eine laufende klinische Studie für das als teuerstes Medikament der Welt geltende Mittel, nachdem bei Tierversuchen negative Ergebnisse festgestellt worden waren. Die Anweisung habe aber keine Auswirkungen auf die bereits zugelassene intravenöse Verabreichung der Gentherapie zur Behandlung von spinaler Muskelatrophie, teilte Novartis mit. Sie bleibe für Patienten in den USA verfügbar.

Stützend für den SMI wirkten Kursgewinne bei Nestle und Roche von 1,1 bzw 0,7 Prozent. Nestle erwägt den Verkauf der Kontrollmehrheit an zwei chinesischen Gesellschaften und strebt dafür einen Erlös von über 1 Milliarde Dollar an. Roche profitierten von einer Kurszielerhöhung durch Vontobel. Die Analysten haben ihre die Prognosen für Medikamente in der Roche-Entwicklungsphase überprüft und angehoben.

October 30, 2019

