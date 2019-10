Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit einem kleinen Minus geschlossen. Am Morgen schwappte zunächst einen Welle an Quartalszahlen über die Marktteilnehmer. Enttäuscht reagierte die Börse dabei vor allem auf die Zahlen der Deutschen Bank, die Aktie schloss 7,9 Prozent im Minus und war damit größter DAX-Verlierer. Als stark vom Umbau der Bank geprägt bezeichneten die Analysten der LBBW die Drittquartalszahlen. Trotz Volumenausweitungen bei Krediten und verwaltetem Vermögen seien die Konzern-Erträge im Vorjahresvergleich um 15 Prozent geschrumpft.

Zudem wurde auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank gewartet, die am Abend die Leitzinsen erneut um 25 Basispunkte senken dürfte. Ein gutes US-Wirtschaftswachstum in den USA im dritten Quartal ließ die Zweifel wachsen, ob sich der Zinssenkungszyklus in der bisher erwarteten Geschwindigkeit fortsetzen wird. Der DAX beendete den Tag 0,2 Prozent tiefer bei 12.910 Punkten.

Kräftige Kurssprünge in der zweiten Reihe

Aus dem DAX legten zudem Bayer Zahlen vor, die Aktie schloss 2 Prozent höher. Die Citigroup sieht die Ergebnisse von Bayer als operativ gut an. Umsatz und EBITDA lagen im dritten Quartal 1 Prozent über den Konsenserwartungen, der Gewinn je Aktie 4 Prozent darüber. Der Markt habe mit weiteren Fortschritten bei den Glyphosat-Klagen gerechnet. Ohne einen Sieg vor Gericht oder einen Vergleich dürfte die Aktie weiter mit einem starken Abschlag auf den fairen Wert handeln.

Fuchs Petrolub lieferte "besser als befürchtete" Zahlen ab. Der Schmierstoffhersteller erhöhte zudem den Ausblick für das Gesamtjahr moderat und peilt nun das obere Ende der im August abgesenkten Prognose an. An der Börse wurde dies mit einem Aufschlag von 9,3 Prozent honoriert.

Für Dic Asset ging es um 10 Prozent nach oben. Den Nettovermögenswert sieht das Immobilienunternehmen bei 20,71 bis 22,21 Euro je Aktie. Nach einem desaströsen zweiten Quartal mit Blick auf die Gewinne haben sich die Geschäfte bei Krones laut Baader Helvea im dritten Quartal stabilisiert. Bei den Aktionären des Getränkemaschinenherstellers knallten die Korken, die Aktie schloss 5,5 Prozent im Plus. Airbus übertraf die Erwartungen für das dritte Quartal, die Aktie hob um 3,4 Prozent ab.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 100,4 (Vortag: 76,9) Millionen Aktien im Wert von rund 3,75 (Vortag: 3,31) Milliarden Euro. Es gab 15 Kursgewinner, 14 -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.910,23 -0,23% +22,27% DAX-Future 12.901,00 -0,26% +22,14% XDAX 12.908,36 -0,22% +22,00% MDAX 26.392,56 +0,35% +22,26% TecDAX 2.811,46 +0,06% +14,75% SDAX 11.521,79 -0,21% +21,17% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,06 2 ===

