Heute teilte McEwen Mining (US58039P1075) seine Geschäftszahlen für das 3. Quartal 2019 mit. Das kanadische Unternehmen ist ein diversifizierter Produzent von Gold und Silber mit Minen in den USA, Kanada, Mexiko und Argentinien. Zudem befinden sich in Argentinien auch eine große Lagerstätte für Kupfer, womit McEwen erfolgreich in Basisrohstoffe diversifiziert hat.Der Konzern, an dem CEO und Namensgeber Rob McEwen 22 % der Aktien hält, fokussiert auf den amerikanischen Kontinent und profitiert in Mexiko und Argentinien davon, dass die Kosten in einer relativ schwachen Landeswährung anfallen, die Erlöse aber in US-Dollar.Wie McEwen Mining nun mitteilte, wurden im Berichtsquartal 35.042 Unzen Gold und 947.145 Unzen Silber gefördert, was insgesamt bei einem Gold-Silber-Ratio von 87:1 einem Äquivalent von 45.930 Unzen Gold entspricht. Die vier aktiven Minen generierten ein operatives Ergebnis von 9,4 Mio. Dollar und waren alle operativ profitabel. Daneben investierte der Konzern 15,8 Mio. Dollar in die Weiterführung von laufenden Projekten, was zu einem Nettoverlust von 11,5 Mio. Dollar oder 3 Cent je Aktie führte. Im 3. Quartal 2018 hatte der Verlust je Aktie bei 4 Cent je Aktie gelegen.

