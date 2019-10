Singapur (ots/PRNewswire) - ARC Advisory Group ernenntProjectWise von Bentley Systems zur Nummer 1 für kollaborative BIMThe Year in Infrastructure 2019 Conference - Bentley Systems Incorporated, der weltweit führende Anbieter ganzheitlicher Software- und Cloud-Services für digitale Zwillinge zur Weiterentwicklung von Planung, Bau und Betrieb von Infrastruktur, kündigte heute neue Funktionen seiner branchenführenden kollaborativen Plattform ProjectWise und die umfassende Erweiterung seiner 4D-Planungsumgebung SYNCHRO an. Gemeinsam erweitern diese leistungsstarken Angebote den Wert von digitalen Zwillingen im gesamten Projektabwicklungssystem und verbessern so die Arbeitsabläufe für Planung und Baukoordination. Neue ProjectWise 365-Cloud-Services, die Microsoft 365-Technologie und Büro-Produktivitätstools nutzen, erweitern die Reichweite, Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit von BIM- und Infrastrukturplanungsdaten für Unternehmen jeder Größe. Mit den neuen SYNCHRO-Cloud-Services von Bentley können Auftragnehmer zudem Planungsdaten und Konstruktionsmodelle für das Projekt- und Außendienstmanagement, erweiterte Arbeitspaketierung und Microsoft HoloLens 2 Augmented Reality-Lösungen in 4D visualisieren.Noah Eckhouse, Senior Vice President, Projektabwicklung für Bentley Systems, sagte: "Mit diesen Ankündigungen, insbesondere mit unseren neuen Cloud-Services, machen digitale Projektzwillinge für Infrastrukturentwicklung und -bau einen großen Schritt vorwärts. Benutzer von ProjectWise, der führenden BIM-Kollaborations-Software in der neuen Marktstudie von ARC, haben Bentley zu einem der größten ISV-Benutzer von Azure gemacht. Wir erweitern unsere sofort verfügbaren webbasierten ProjectWise 365-Cloud-Services, machen so iTwin-Cloud-Services für Planungsprüfung auf Praktiker- und Projektebene verfügbar und erweitern den Rahmen von SYNCHRO durch Cloud-Services. Bei der Abwicklung von Infrastrukturprojekten geht es im Wesentlichen um Zeit und Platz. Bentleys digitale Zwillinge für 4D-Projekte und für das Bauwesen treiben heute weltweit den digitalen Fortschritt für die Infrastrukturentwicklung voran!"Nummer eins bei Software für kollaborative BIM: ProjectWiseARC Advisory Group, das führende Forschungs- und Beratungsunternehmen im Bereich Technologie für Industrie, Infrastruktur, und Städte haben Bentley in ihrem kürzlich veröffentlichten Bericht Engineering Design Tools for Plants, Infrastructure and BIM 2018-2023 zum führenden Anbieter von kollaborativer BIM-Software ernannt."Bentley unterhält eine enge Beziehung zu Microsoft und wendet die wichtigsten Technologien an, die Engineering- und Büroinformationen zusammenführen, um die Projektabwicklung zu verbessern. Dies hat sich auf dem EDT/BIM-Markt bewährt, wie die führende Position des Unternehmens in der Kategorie kollaborative BIM-Software zeigt", sagte Ralph Rio, Vice President, Enterprise Software, ARC Advisory Group.Laut dem Bericht Top Design Firms von Engineering News Record aus dem Jar 2019 vertrauen 43 der 50 führenden Unternehmen bei kollaborativer Arbeit und Planungsintegration auf Bentleys ProjectWise, und mehr als die Hälfte der 640 führenden Unternehmen nutzen ProjectWise.Neue Cloud-Services von ProjectWise 365ProjectWise 365 wurde speziell für Planungsteams entwickelt und ist ein innovatives, zu 100 Prozent SaaS-basiertes Angebot, das Teams in den Bereichen Planung und Entwicklung, von Praktikern und Planungsleitern bis hin zu Stakeholdern, ermöglicht, Konstruktionen einfach zu speichern und zu finden. die gemeinsame Nutzung von Inhalten und Abläufen für die Zusammenarbeit zu beschleunigen und Feedback zu verwalten, um maximale Teamproduktivität zu erzielen. Die neuen ProjectWise 365 Cloud-Services werden bis Ende 2019 allgemein verfügbar sein.iTwin Design Review (für Praktiker) ermöglicht ProjectWise 365-Benutzern die Durchführung von Ad-hoc-Planungsprüfungen in einer 2D/3D-Umgebung. Es bietet Arbeitsabläufe zum direkten Markieren und Kommentieren von Elementen von 3D-Modellen und zum immersiven Verknüpfen von 2D- und 3D-Ansichten.Mit iTwin Design Review (für Projekte) können Projektteams mithilfe der ProjectWise Design Integration-Services technische Änderungen während des gesamten Lebenszyklus digitaler Zwillinge für Projekte erfassen und so dokumentieren, wer was wann geändert hat. Multidisziplinäre Planungsprüfungen können kontinuierlich und ganzheitlich durchgeführt werden, um die Planungskoordination durch "4D"-Visualisierung zu ermöglichen.Neue SYNCHRO-Cloud-Services für die BauindustrieIm Jahr 2019 ernannte Microsoft Bentley zum Finalisten in der Kategorie "Mixed Reality" seiner Partner of the Year Awards für Bentleys SYNCHRO/HoloLens 2-Lösung zur 4D-Visualisierung digitaler Zwillinge für Projekte. Die neuen SYNCHRO-Cloud-Services erweitern die marktführende 4D-Baumodellierung von SYNCHRO ganzheitlich, umfassen nun Management sowie Ausführung von Bauprojekten und integrieren die fortschrittliche Arbeitspacketierung von ConstructSim. Die neuen SYNCHRO Cloud-Services, die seit September 2019 verfügbar sind, treiben die Innovation im Bauwesen weiter voran. Erfahren Sie mehr über SYNCHRO.SYNCHRO Field bietet Aufgaben-, Plan-, Modell- und Kartenansichten, um die Erfassung von Daten von Außendienstmitarbeitern zu beschleunigen und so zeitnahe Fortschrittsberichte und Problemerkennung zu ermöglichen.SYNCHRO Control bietet eine integrierte Weboberfläche für Konstruktionsteams, um Planungs- und Baudaten zu erfassen, zu verwalten, darauf zuzugreifen und gemeinsam daran zu arbeiten. Es ermöglicht einen einfacheren und schnelleren Zugriff auf Planungsdokumente über ProjectWise 365 sowie umfassende Funktionen zur Einreichung und Verwaltung von Informationsanfrage sowie Lösung von Problemen.Completions beschleunigt und validiert die Projektsystembereitschaft durch kollaborative Arbeitsabläufe, die die Abschlussarbeiten für Bau- und Inbetriebnahmeteams beschleunigen.Digitale Kooperationen für die Projektabwicklung(Mit Siemens) Teamcenter for Capital Asset Lifecycle Management (CALM)), exklusiv bei Siemens verfügbar, arbeitet im gesamten Unternehmen innerhalb von Siemens Teamcenter, um die Entscheidungsfindung für Kapitalprogramme zu optimieren. Mithilfe der Services von Bentley können Benutzer Projektfortschritte so auf Unternehmensebene ausweiten.(Mit Topcon Positioning Group) Digital Construction Works ist ein gemeinsames Unternehmen für "digitale Integration", das von Bentley Systems und der Topcon Positioning Group neu gegründet wurde. Digital Construction Works bietet digitale Automatisierungs-, Integrations- und "Twinning"-Services für Bauunternehmen und Lieferketten rund um ein Portfolio an zweckgerechten Software- und Cloud-Services von Topcon, Bentley und anderen Softwareherstellern an, um das bahnbrechende Constructioneering-Potenzial für die Industrialisierung des Baugewerbes zu nutzen.Bild und BildunterschriftMit den neuen, sofort verfügbaren ProjectWise 365-Cloud-Services können Planungsteams, Projekte und Unternehmen jeder Größe digitale Arbeitsabläufe und Microsoft Teams-Integration nutzen, um Informationsfreigabe, Planungsprüfung und Vertragsaustausch zu beschleunigen. Bild mit freundlicher Genehmigung von Bentley Systems.Informationen zu Bentleys ProjektabwicklungsangebotenBentley Systems ist bestrebt, einzigartige, umfassende Kollaborations- und Constructioneering-Software sowie Cloud-Services für die Abwicklung von Infrastrukturprojekten anzubieten. ProjectWise 365-Cloud-Services machen vollen Gebrauch von Microsoft Azure und nativen Webumgebungen. Bei digitalen Zwillingen für Projekte reichen die iTwin Design Review-Services von Bentley von Ad-hoc-Abläufen im 2D/3D-Bereich bis hin zu ganzheitlichen und kontinuierlichen 4D-Planungsprüfungen, die den gesamten Projektumfang mit ProjectWise Design Integration abdecken. Für digitale Zwillinge im 4D-Bauwesen nutzt das SYNCHRO-Portfolio von Bentley iTwin-Services zur Integration von Reality Modeling mit 4D-Baumodellen, fortschrittliche Arbeitspaketierung mit ConstructSim, ComplyPro, ProcureWare sowie die Cloud-Services Control und Field.Bentley wird von der ARC Advisory Group zum führenden Anbieter von kollaborativer BIM-Software ernannt. Die ProjectWise-Services von Bentley sind das "Arbeitspferd für Arbeitsteilung" der meisten Top-ENR-Planungsfirmen - 43 der Top 50. Im Jahr 2019 hat Microsoft Bentley für die Microsoft HoloLens 2-Anwendungsfälle von SYNCHRO zum Finalisten in der Kategorie "Mixed Reality" seines Partner of the Year-Programms gewählt.Über Bentley SystemsBentley Systems ist der führende globale Anbieter von Softwarelösungen für Ingenieure, Architekten, Geoinformatiker, Bauunternehmer und Anlagenbetreiber für Planung, Bau und Betrieb von Infrastruktur, einschließlich öffentlicher Bauprojekte, Versorgungsunternehmen, Industrieanlagen und digitaler Städte. Bentleys MicroStation-basierte offene Modellierungsanwendungen und seine offenen Simulationsanwendungen beschleunigen die Integration der Planung; die ProjectWise- und SYNCHRO-Angebote beschleunigen die Projektabwicklung; und die AssetWise-Angebote beschleunigen die Leistung von Anlagen- und Netzwerken. 