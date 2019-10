Gestoppte bzw. gedrehte Serien: ATX Prime -0,5% auf 1594,49, davor 8 Tage im Plus (4,56% Zuwachs von 1532,59 auf 1602,49), Wienerberger -0,72% auf 24,7, davor 4 Tage im Plus (5,6% Zuwachs von 23,56 auf 24,88), DO&CO -1,63% auf 84,3, davor 3 Tage im Plus (2,02% Zuwachs von 84 auf 85,7), Erste Group -0,95% auf 32,31, davor 3 Tage im Plus (1,27% Zuwachs von 32,21 auf 32,62), Immofinanz -0,19% auf 25,65, davor 3 Tage im Plus (0,78% Zuwachs von 25,5 auf 25,7), SBO -1,52% auf 51,9, davor 3 Tage im Plus (0,96% Zuwachs von 52,2 auf 52,7), Valneva SE VZ +9,76% auf 0,09, davor 3 Tage ohne Veränderung . Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Agrana 17,4 (MA100: 17,27, xU, davor 112 Tage unter dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Sanochemia 1,61 ...

