HVPI-Inflation in Deutschland im Oktober höher als erwartet

Der Inflationsdruck in Deutschland ist im Oktober entgegen den Erwartungen nicht zurückgegangen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lag wie im September um 0,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Stagnation der Preise auf Monatssicht und einen Rückgang der Jahresteuerung auf 0,8 Prozent prognostiziert.

Steuerschätzer sehen bis 2023 Mindereinnahmen von 7,1 Milliarden Euro

Dem deutschen Fiskus drohen in den nächsten Jahren deutliche Mindereinnahmen gegenüber den bisherigen Erwartungen. Die Steuerschätzer gaben der Bundesregierung und den Ländern mit ihren neuen Berechnungen für die Jahre bis 2023 deutlich weniger finanziellen Spielraum als noch im Mai von ihnen veranschlagt - 7,1 Milliarden Euro weniger insgesamt.

US-Wirtschaft wächst im dritten Quartal um 1,9 Prozent

Das Wachstum der US-Wirtschaft hat sich im dritten Quartal 2019 weniger als erwartet abgeschwächt. Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Schätzung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen Juli und September auf das Jahr hochgerechnet um 1,9 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten erwartet, dass die Wachstumsrate auf 1,6 Prozent sinken würde. Im zweiten Quartal war das US-BIP um 2,0 Prozent gewachsen, im ersten Quartal um 3,1 Prozent.

US-Rohöllagerbestände steigen stärker als erwartet

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der Woche zum 25. Oktober stärker gewachsen als erwartet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 5,702 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten nur einen Anstieg um 0,8 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 1,699 Millionen Barrel reduziert.

Mexikanische Wirtschaft auf dem Weg in die Rezession

Die mexikanische Wirtschaft steckt weiter in einer großen Flaute. Im dritten Quartal 2019 wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nur um 0,1 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal, wie die Statistikbehörde mitteilte. Für das Gesamtjahr befindet sich die Wirtschaft damit weiter auf dem Weg in eine Rezession. Im Jahresvergleich lag das BIP im dritten Quartal um 0,4 Prozent niedriger.

Söder bietet Kompromiss zur Grundrente an

Union und SPD stehen im Streit um die Grundrente offenbar kurz vor einer Einigung. "Wir sind optimistisch, nächste Woche zu einer Lösung zu kommen", sagte CSU-Chef Markus Söder der Süddeutschen Zeitung. Im Gegenzug forderte er aber ein Entgegenkommen der SPD zur Stärkung der Konjunktur. "Wir brauchen ein großes Leistungspaket, mit dem die große Koalition zeigt, dass sie noch groß handeln kann", sagte Söder, der dem Blatt zufolge spürbare Entlastungen für die Wirtschaft verlangt. So solle die Unternehmensteuer laut CSU von 32 auf 25 Prozent gesenkt werden.

Umfrage: Deutsche wollen 9. November statt 3. Oktober als Feiertag

Eine relative Mehrheit der Deutschen wünscht sich einer Umfrage zufolge statt des 3. Oktobers den 9. November als Nationalfeiertag. In der repräsentativen Befragung des Institut Insa im Auftrag der Zeitschrift Super Illu sprachen sich 49,8 Prozent aller Befragten für eine Verlegung des Feiertags auf den Jahrestag des Mauerfalls aus. 22,2 Prozent waren gegenteiliger Ansicht, während der Rest keine Entscheidung traf.

Altmaier sagt Indien-Reise nach Unfall ab

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wird an den deutsch-indischen Regierungskonsultationen in dieser Woche nicht teilnehmen. Er habe die Reise wegen seines Unfalls absagen müssen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Er werde vom Parlamentarischen Staatssekretär Christian Hirte vertreten.

Britische Parteien schalten in den Wahlkampf-Modus um

Nach dem Beschluss über vorgezogene Neuwahlen am 12. Dezember haben die britischen Parteien in den Wahlkampf-Modus geschaltet. "Es wird eine hart umkämpfte Wahl - und wir werden unser Bestes geben", sagte der konservative Premierminister Boris Johnson, der auf eine absolute Mehrheit hofft, vor Abgeordneten seiner Tory-Partei. Die Neuwahl soll im jahrelangen Streit um den Brexit eine Entscheidung herbeiführen.

Chinas Kommunisten streben höhere "moralische Qualität" der Bürger an

Nach den Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China strebt die Kommunistische Partei ein Anheben der "moralischen Qualität" der Bürger an. In Peking berät ein Führungszirkel über die künftige Ausrichtung der Politik und veröffentlicht in diesen Tagen eine Handreichung für die "Umsetzung der moralischen Bürgerverfassung in der Neuen Ära".

Chiles Präsident sagt UN-Klimakonferenz im Dezember ab

Chiles Präsident Sebastian Pinera hat wegen der sozialen Unruhen im Land die UN-Klimakonferenz abgesagt. Nach mehr als zehn Tagen teils gewaltsamer Proteste gegen soziale und wirtschaftliche Ungleichheit verzichte seine Regierung auf die Organisation der Klimakonferenz COP 25 sowie des Gipfeltreffens des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsforums (Apec), sagte Pinera. Der Apec-Gipfel sollte am 16. und 17. November und die UN-Konferenz vom 2. bis 13. Dezember in dem südamerikanischen Land stattfinden.

Belgien BIP 3Q +0,4% gg Vq; +1,6% gg Vj

Bank of Canada: Leitzins unverändert bei 1,75%

