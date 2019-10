LION E-Mobility AG: Save the Date - Vorstellung Testmodule Light Battery DGAP-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Konferenz/Markteinführung LION E-Mobility AG: Save the Date - Vorstellung Testmodule Light Battery 30.10.2019 / 20:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Save the Date - Vorstellung Testmodule Light Battery Wann: Donnerstag, 21. November 2019, 10:00-14:00 Wo: München (die genaue Veranstaltungslocation wird noch bekannt gegeben) Christian Kutscher, CEO, und Tobias Mayer, CTO von LION Smart, laden herzlich zur Präsentation der neuen Light Battery Testmodule in München ein. Nach einer ausgiebigen Research & Development-Phase sowie vielen Tests ist LION Smart nun bereit, das fertige Testmodul zu präsentieren. Der gesamte Verwaltungsrat wird ebenfalls anwesend sein und freut sich über Ihr Kommen! Alle Investoren sind herzlich eingeladen - über eine kurze Anmeldung per E-Mail wird gebeten. Pressekontakte: Christian Kutscher Philipp Hanke Investor Relation Account Director, Weber Shandwick Telefon: +41 41 500 54 11 Telefon: +49 89 380179 48 E-Mail: [1]ir@lionemobility.com E-Mail: [1]phanke@webershandwick.com 1. mailto:ir@lionemobility.com 1. mailto:phanke@webershandwick.com --------------------------------------------------------------------------- 30.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: LION E-Mobility AG Lindenstraße 16 6340 Baar Schweiz Telefon: +41 (0)41 500 54 11 Fax: +41 (0)41 500 54 12 E-Mail: info@lionemobility.de Internet: www.lionemobility.com ISIN: CH0132594711, CH0132594711 WKN: A1JG3H , A1JG3H Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München (m:access) EQS News ID: 901215 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 901215 30.10.2019 ISIN CH0132594711 CH0132594711 AXC0356 2019-10-30/20:43