London (ots/PRNewswire) - Aufgrund der hohen Kundennachfrage stellt Nintex seine Automatisierungsplattform über ein Rechenzentrum innerhalb der Europäischen Union zur VerfügungNintex, der globale Standard für Prozessmanagement und Automatisierung, gab heute bekannt, dass die Premiumlösung für Prozessmanagement, Nintex Workflow Cloud, ab jetzt Kunden in der Europäischen Union über ein Microsoft-Azure-Rechenzentrum in Irland zur Verfügung steht.Die Verfügbarkeit von Nintex Workflow Cloud über ein EU-Rechenzentrum bedeutet, dass Kunden innerhalb der Europäischen Union die marktführenden Prozessautomatisierungsfunktionen von Nintex im Vertrauen übernehmen können, dass Nintex sich ihren Bedenken und Anforderungen bezüglich Datenschutz und Datenresidenz annimmt. Nintex Workflow Cloud ist zusätzlich zu Nintex für Office 365 verfügbar, das bereits in der EU gehostet und von Unternehmen in der EU eingesetzt wird."Unternehmen aller Branchen setzen auf die Nintex-Prozessplattform, um den schnellen digitalen Wandel zu steuern", so Florian Haarhaus, Nintex Vice President für den Vertrieb in Europa, im Nahen Osten und in Afrika. "Mit dem neuen EU-Rechenzentrum für Nintex Workflow Cloud bieten wir europäischen Kunden einen zusätzlichen Zugang zur Cloud und die vollständige Unterstützung ihrer Datenresidenz-Anforderungen.""Viele Unternehmen haben mit uns darüber gesprochen, dass sie gerne auf die Cloud umsteigen würden, aber Bedenken haben, was den Datenschutz, die Einhaltung behördlicher Auflagen und die Zustimmung durch Betriebsräte und Datenschutzbeauftragte betrifft", so Henning Eiben, ein virtueller Nintex Technical Evangelist bei busitec in Münster, Deutschland. "Sie müssen sehr vorsichtig sein, wie Kundendaten durch ihre Systeme verlaufen. Ein Nintex-Workflow-Cloud-Rechenzentrum in der EU bietet Unternehmen mehr Sicherheit beim Umstieg auf die Cloud. Dies eröffnet neue Möglichkeiten."Über 8.000 Organisationen nutzen weltweit die Nintex-Prozessplattform, um unternehmensweite Geschäftsprozesse schnell und einfach durch Klicks statt per Programmierung zu entwerfen, zu verwalten, zu automatisieren und zu optimieren. Unternehmen steigen aufgrund der zukunftsweisenden Automatisierungsmöglichkeiten, der schnellen Bereitstellung, des geringen Kostenaufwands und der einfachen Skalierbarkeit zunehmend auf die Cloud-Lösungen von Nintex um."Unternehmen nutzen immer mehr Dienste, die sich auf unterschiedliche Clouds verteilen", so Eiben. "Der Vorteil von Nintex Workflow Cloud besteht darin, dass diese Dienste und Systeme miteinander vereint werden können. Wir nutzen Workflow Cloud selbst auf diese Weise und empfehlen diese Vorgehensweise auch unseren Kunden."Die Nintex-Plattform bringt ein vollständiges und leistungsfähiges Set an Automatisierungsfunktionen, einschließlich Prozessabbildung, automatischer Erstellung von Workflows, RPA, responsiver Formulare, mobiler Apps, Dokumentenautomatisierung und Prozessintelligenz auf den Markt.Eine neue Funktion, der Nintex-Workflow-Generator, setzt natürliche Sprachverarbeitung ein, um im Handumdrehen ausgeklügelte Workflows zu erstellen. Dadurch wird die Lücke zwischen Prozesswissen und Automatisierungskompetenz geschlossen. Prozessexperten können die cloudbasierte Funktion Nintex Promapp® nutzen, um schnell Prozesse zu dokumentieren und anschließend auf "Request Automation" (Automatisierung anfordern) klicken, um einen Entwurfs-Workflow in Nintex Workflow Cloud zu erstellen und die IT-Abteilung zu benachrichtigen.Die Cloud-Dienste von Nintex nutzen erstklassige Infrastrukturanbieter, um die Einhaltung der Datenresidenz- und Datenschutzrichtlinien der EU zu gewährleisten und dabei die Verfügbarkeit, Ausfallsicherheit, Latenz und Sicherheit zu bieten, die unsere Kunden benötigen.Nintex hat vor kurzem einen ausnahmefreien SOC-2-Prüfbericht von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erhalten, der die Wirksamkeit der Sicherheitskontrollen der Nintex Workflow Cloud bestätigt. Dieses positive Prüfergebnis bestätigt das anhaltende Engagement von Nintex für die Gewährleistung des Schutzes von Kunden-, Partner- und Endnutzerdaten.PressekontaktKristin TreatNintexkristin.treat@nintex.com Informationen zu NintexNintex ist der internationale Standard für Prozessmanagement und Automatisierung. Über 8.000 Kunden aus dem öffentlichen und dem privaten Sektor in 90 Ländern setzen heute auf die Nintex-Plattform, um den Verlauf des digitalen Wandels zu beschleunigen, indem sie Geschäftsprozesse schnell und einfach verwalten, automatisieren und optimieren. Erfahren Sie durch einen Besuch unserer Webseite www.nintex.com mehr und erleben Sie, wie Nintex und das internationale Partnernetzwerk die Zukunft der intelligenten Prozessautomatisierung (IPA) gestalten.Die hier aufgeführten Namen von Produkten oder Diensten sind gegebenenfalls Handelsmarken der jeweiligen Eigentümer.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/700078/Nintex_Logo.jpgOriginal-Content von: Nintex, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132974/4419118