DAX-Anleger schauen auf die Fed-Sitzung, Bayer stemmt sich gegen Glyphosat-Klagewelle

Während Anleger auf die Fed-Leitzinsentscheidung warteten, wollte am deutschen Aktienmarkt keine Kaufstimmung aufkommen. Zumindest hielten sich die zwischenzeitlichen Kursverluste im DAX in Grenzen.

Das war heute los. Vor der Fed-Leitzinsentscheidung galt am Markt eine weitere Zinssenkung als ausgemacht. Trotzdem blieb der Jubel aus. Auch die Wall Street zeigte sich im frühen Handel in keiner besonders guten Verfassung, so dass die positiven Impulse ausblieben. Auch die weiterhin starke Performance der US-Wirtschaft konnte nicht für eine Stimmungsaufhellung sorgen.

Das US-BIP wuchs im dritten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 1,9 Prozent. Auch der vom Personaldienstleister ADP im Oktober beobachtete Beschäftigungsaufbau in der US-Wirtschaft von 125.000 Stellen konnte hierzulande die Kurse nicht anschieben. Neben den Konjunkturdaten mussten Anleger zudem eine Reihe von Quartalsberichten analysieren. Diese fielen heute nicht ganz so gut aus wie einige der vorherigen Zahlenvorlagen zum dritten Quartal.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX überzeugten in diesem Umfeld einmal mehr Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604) und Fresenius Medical Care (FMC) (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802). Beide Unternehmen hatten bereits gestern mit ihren jüngsten Geschäftszahlen überzeugt. Heute folgten einige positive Analystenkommentare. Diese bescherten der Fresenius-Aktie zeitweise Kurszuwächse von rund 2,5 Prozent. Die Aktie der Fresenius-Dialyse-Tochtergesellschaft FMC kletterte sogar um rund 3,5 Prozent in die Höhe.

