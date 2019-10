Star-Investor Ben Horowitz erklärt, wie ein Gründer mit diesem unbestimmten Gefühl, dass im Unternehmen etwas nicht so läuft, wie es sollte, umgehen sollte. Wenn in einem Start-up ein Problem auftritt, ist die Sache klar. Es muss gelöst werden. Was aber, wenn das Problem sich nur als Gefühl äußert? Sollten Gründer es dann nicht einfach ignorieren und sich auf die Arbeit konzentrieren? Immerhin kann man sich nicht jedem unguten Gefühl hingeben und darauf potenziell falsche Entscheidungen aufbauen. Rennst du weg? Ben Horowitz, Partner bei den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...