In Zusammenarbeit mit dem Dubai Sports Council werden bei den bereits zum elftenMal vergebenen Awards erstmals auch für die führenden Sportlerinnen Preise in drei Kategorien verliehen

Zu den herausragenden Starkandidaten zählen unter anderem Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Jürgen Klopp, Alex Morgan und Lucy Bronze

Erstmals in der Geschichte der Globe Soccer Awards gibt es heuer auch drei Kategorien zur Anerkennung der weltbesten weiblichen Fußballtalente: Beste Spielerin des Jahres, Bester Club des Jahres und Beste Schiedsrichterin des Jahres.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191030006148/de/

Celebrating Women in Soccer: Female Football Stars Recognised for the First Time at the Globe Soccer Awards in Dubai (Photo: Business Wire)

Bei den Männern wird Cristiano Ronaldo um seine sechste Auszeichnung als "Bester Spieler des Jahres" kandidieren, ebenso wie Lionel Messi und weitere international bekannte Stars, die bei den elften jährlichen stattfindenden Globe Soccer Awards im Rampenlicht stehen. Die Globe Soccer Awards werden in Zusammenarbeit mit dem Dubai Sports Council ausgetragen. Die Awards des Jahres 2019 werden am Sonntag, dem 29. Dezember, im Hotel-, Freizeit- und Geschäftszentrum Madinat Jumeirah in Dubai verliehen.

Die Kandidatinnen und Kandidaten und die späteren Gewinner werden von der Globe Soccer Jury ausgewählt, die sich aus führenden Branchenexperten wie Fabio Capello, Antonio Conte und Eric Abidal zusammensetzt.

Einige der größten Stars der Saison treten in diesem Jahr gegeneinander an, darunter Abwehrspieler Virgil van Dijk und sein Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool sowie Bernardo Silva von Manchester City.

Die Verleihung wird in diesem Jahr noch spannender sein, werden doch in diesem Jahr erstmals die herausragenden Fähigkeiten und Leistungen von Spielerinnen wie Alex Morgan und Megan Rapinoe, die als Co-Kapitänin die US-amerikanische Nationalmannschaft bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2019 mit zum Sieg geführt hat, gebührend honoriert. Wir werden in diesem Jahr sicherlich eine außergewöhnliche Verleihungsgala erleben, die im Rahmen der 14.Dubai International Sports Conference stattfinden wird und vom Dubai Sports Council veranstaltet wird.

Neben Alex Morgan und Megan Rapinoe treten in der Kategorie "Beste Spielerin" auch die aus England stammende Lucy Bronze an, die den französischen Club Olympique Lyon bei der Champions League der Frauen zum Sieg geführt hat.

"Der Sport entwickelt sich mit großer Dynamik immer weiter. Angesichts der Popularität der diesjährigen FIFA-WM der Frauen, die von über 1,5 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt und einer beeindruckenden Fangemeinde verfolgt wurde, wollten wir die enormen Talente würdigen, die auf breiter Front antraten", so Tommaso Bendoni, CEO von Globe Soccer. "Wir werden bei diesem neuerlichen All-Star-Event in Dubai die berühmtesten Vertreterinnen und Vertreter des Fußballsports begrüßen, darunter internationale Spieler, Trainer und die Menschen, die hinter den Kulissen arbeiten, um die Austragung der Turniere möglich zu machen."

"Wir danken auch dem Dubai Sports Council für seine kontinuierliche Unterstützung bei der Anerkennung der Talente im Fußballsport, sowohl auf regionaler als auch auf internationaler Ebene."

Die vergangene Saison war für den FC Liverpool und seine Fans eine ganz besondere, da der Club zum sechsten Mal UEFA-Pokalsieger wurde. Damit ist er ein aussichtsreicher Anwärter auf alle Auszeichnungen, für die die Vertreter des Clubs nominiert wurden, darunter die Kategorien Bester Club, Bester Spieler (Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Alisson Becker und Sadio Mane) und Bester Trainer (Jürgen Klopp).

Angesichts des erstaunlich guten Rufs von Portugal, Weltklasse-Fußballtalente hervorzubringen, ist es nicht weiter verwunderlich, dass in denselben Kategorien wie Liverpool Cristiano Ronaldo, der in der Kategorie Bester Spieler in der engeren Wahl steht, zusammen mit seinen Landsleuten Bernardo Silva und João Félix in der Kategorie Bester Nachwuchsspieler und Fernando Santos in der Kategorie Bester Trainer für einen harten Wettbewerb sorgen wird.

Die Globe Soccer Awards, die in diesem Jahr zum elftenMal stattfinden werden, zählen neben dem Ballon d'Or und den Best FIFA Football Awards zum "Grand Slam" der Auszeichnungen im Fußballsport.

Am Vortag der Preisverleihung, am Samstag, dem 28. Dezember, werden auf der 14.Dubai International Sports Conference zahlreiche Referenten willkommen geheißen, von Vereinseigentümern bis hin zu Trainern, Spielern und Sponsoren, die über die zukünftige Entwicklung des Fußballs sprechen werden.

ENDE

Im Rahmen der Zeremonie am 29. Dezember 2019 werden die folgenden 14 Auszeichnungen verliehen:

Bester Spieler des Jahres Beste Spielerin des Jahres Alisson Becker Bernardo Silva Cristiano Ronaldo Lionel Messi Mohamed Salah Sadio Mane Virgil van Dijk Ada Hegerberg Alex Morgan Amadine Henry Lucy Bronze Marta Vieira Da Silva Megan Rapinoe Sari van Veenendaal Bester Club des Jahres Bester Agent des Jahres Ajax Amsterdam FC Liverpool Olympique Lyon (Frauenfußball) Federico Pastorello Jorge Mendes Mino Raiola Bester Trainer des Jahres Bester Sportdirektor Djamel Belmadi Erik Ten Hag Fernando Santos Jürgen Klopp Massimiliano Allegri Andrea Berta Eric Abidal Igli Tare Marc Overmars Michael Edwards Bester Nachwuchsspieler Bester Torhüter des Jahres Ansu Fati Erling Haland Jadon Sancho Joao Felix Kai Havertz 2 x Spielerkarrieren-Award Trainerkarrieren-Award Bester Schiedsrichter des Jahres Sport Business Award Kooora Bester arabischer Trainer Kooora Bester arabischer Spieler

Über die Globe Soccer Awards

Die jährlich verliehenen Globe Soccer Awards wurden 2010 mit dem Ziel ins Leben gerufen, nicht nur die besten Spieler und Trainer, sondern auch die Menschen zu würdigen, die hinter den Kulissen arbeiten und bisher bei Ehrungen noch nicht zum Zuge kamen. Der große Erfolg des Events im Laufe der Jahre hat dazu geführt, dass die Liste der Awards um weitere Kategorien ergänzt wurde. Damit werden bei den Awards nun die besten Vertreterinnen und Vertreter des Fußballsports aus allen Kategorien gewürdigt.

www.globesoccer.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191030006148/de/

Contacts:

Twister Communications Middle East

Emma Barber oder Mai Touma

ebarber@twisterme.ae oder mtouma@twisterme.ae

Tel. Büro: +9714 432 1195

Mobil: +971 55 872 3009 oder +971557684150