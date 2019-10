Immer wieder stehen Eltern, vor allem in den Wintermonaten, vor einem Problem: Wohin mit dem kranken Kind, wenn Mutter und Vater in die Arbeit müssen? Darf man es zum Arbeitsplatz mitnehmen?Kinder am ArbeitsplatzGrundsätzlich gibt es in diesem Fall keine gesetzlichen Vorschriften, die dem Arbeitnehmer verbieten, ein Kind - ob krank oder nicht - mit zur Arbeit zu nehmen. Aber es ist auch nicht ausnahmslos von den Chefs erlaubt. Es ist wichtig gegebenenfalls seinen Vorgesetzten im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...