Innerhalb einer Nacht stieg der Bitcoin um über 40 Prozent und verbuchte damit einen neuen Rekordanstieg. Man beobachtete einige Parallelen - unter anderem Chinas positive Aussagen zur Blockchain.? Bitcoin mit neuem Rekordanstieg? Chinas Äußerungen als Kurstreiber? Eifert China mit den USA um die Dominanz am Kryptomarkt?Als der Bitcoin 2017 in die Höhe schoss, war man nicht wenig erstaunt. Eine ähnliche Entwicklung ereignete sich in der vergangenen Woche, als der Token innerhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...