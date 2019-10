Der Markt steuert auf einen verheerenden Kollaps zu, warnt ein amerikanischer Fondsmanager - und sieht die Schuld bei den Notenbanken.? Gewaltige Blasen bei Aktien, Anleihen und Immobilien ? Fed stemmt sich gegen drohendes Platze der Blasen? Geldpolitische Mittel werden knappAm Aktienmarkt sind die Anleger momentan in Feierlaune: In den USA erreichten NASDAQ 100 und S&P 500 in den vergangenen Tagen neue Allzeithochs, der Dow Jones-Index hat die Marke von 27.000 Punkten wieder übersprungen ...

