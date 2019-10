Die We Company ("WeWork" oder das "Unternehmen") und die SoftBank Group Corp. ("SoftBank") geben heute bekannt, dass WeWork Finanzmittel in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar erhalten hat, die eine Beschleunigung der bestehenden Mittelzusage darstellten und von den Aktionären von WeWork zum Preis von 11,60 USD je Aktie gebilligt wurden. In Verbindung mit dem Abschluss der auf 1,5 Milliarden USD bezifferten Finanzausstattung von der SoftBank traten heute auch mehrere Änderungen in der Unternehmensführung in Kraft, darunter die Umbesetzung des Board of Directors von WeWork.

Wie bereits angekündigt erfolgen die Zahlung von 1,5 Milliarden USD und die Governance-Änderungen im Rahmen einer Vereinbarung mit WeWork, die inzwischen von den Aktionären von WeWork gebilligt wurde. Gemäß der Vereinbarung stellt die SoftBank dem Unternehmen erhebliche Finanzmittel zur Verfügung. Das Finanzpaket umfasst auch 5 Milliarden USD an Neuschuldenfinanzierung.

"Die auf 1,5 Milliarden US-Dollar bezifferten Finanzmittel, die WeWork heute von der SoftBank erhalten hat, verschaffen dem Unternehmen eine gute Position für die Zukunft und verdeutlichen, dass die SoftBank festes Vertrauen in das Geschäft hat", erklärte Marcelo Claure, Executive Chairman des Board of Directors von WeWork. "WeWork ist in führender Position in der Innovation einer auf mehrere Billionen US-Dollar bezifferten Branche, und mit diesem Finanzpaket wird das Unternehmen in der Lage sein, seine Entwicklung zur Rentabilität und Generierung von freiem Cashflow zu beschleunigen. Ich möchte mich bei der Geschäftsleitung, dem gesamten Team von WeWork, unseren Mitgliedern, Vermietern und Gemeinschaften in der ganzen Welt für ihre fortgesetzte Unterstützung und ihr Engagement sehr herzlich bedanken."

Claure fügte hinzu: "Diese von starker Überzeugung geprägte Investition der SoftBank kommt mit betrieblicher Unterstützung und verbesserter Unternehmensführung. Wir wollen in naher Zukunft zwei weitere uns zustehende Mitglieder in den nunmehr erweiterten Vorstand berufen."

Gemäß der bereits gemeldeten Vereinbarung mit WeWork und nach dem Abschluss der beschleunigten auf 1,5 Milliarden USD bezifferten Zahlungszusage treten mehrere Änderungen in der Unternehmensführung mit sofortiger Wirkung in Kraft. Das Board of Directors von WeWork wurde auf 10 Mitglieder erweitert, zunächst bestehend aus:

Fünf von der SoftBank oder dem SoftBank Vision Fund ernannten Mitgliedern, darunter Ron Fisher, Marcelo Claure, Steven Langman und zwei weitere zu einem späteren Zeitpunkt benannte Mitglieder;

Zwei von den bestehenden Investoren Benchmark Capital und Hony Capital ernannten Mitgliedern, d. h. Bruce Dunlevie und John Zhao;

Zwei nicht mit WeWork verbundenen Mitgliedern, nämlich Jeff Sine und Mark Schwartz; und

Einem Mitglied des Special Committee of the Board, nämlich Lew Frankfort.

Weitere Governance-Änderungen, die heute wirksam wurden:

Marcelo Claure wurde zum Executive Chairman des Board of Directors ernannt.

Adam Neumann wird Board-Beobachter und das Board erhielt Abstimmungskontrolle über dessen Aktien.

Über die SoftBank Group

Die SoftBank Group ist ein weltweit tätiger Akteur im Technologiebereich mit dem Ziel, die Informationsrevolution voranzutreiben. Die SoftBank Group besteht aus der Holdinggesellschaft SoftBank Group Corp. (TOKIO: 9984) und ihrem globalen Portfolio an Unternehmen, unter anderem aus den Bereichen fortschrittliche Telekommunikation, Internetdienstleistungen, künstliche Intelligenz (AI), intelligente Robotik, das Internet der Dinge (IoT) und saubere Energietechnologie. Seit September 2016 gehört auch Arm Limited, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Halbleiter-IP, zur SoftBank Group. Die SoftBank Group Corp. investiert in den SoftBank Vision Fund, der bis zu 100 Milliarden USD in die globalen Firmen und Technologien investieren will, die nach Ansicht des SoftBank Vision Fund die nächste Phase der Informationsrevolution ermöglichen werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://group.softbank/en/.

Über WeWork

WeWork stellt seinen Mitgliedern auf der ganzen Welt Arbeitsraum, Gemeinschaft und Services durch ein physisches und virtuelles Leistungsangebot bereit. Die Mission von WeWork besteht darin, eine Welt zu errichten, wo Menschen Lebenswerke schaffen und nicht nur ihren Lebensunterhalt verdienen. Im zweiten Quartal 2019 verfügte WeWork über 528 Standorte in mehr als 111 Städten und 29 Ländern. Unsere 527.000 Mitglieder repräsentieren weltweit tätige Unternehmen in zahlreichen Branchen, darunter 38 Prozent der Unternehmen auf der Global Fortune 500-Liste. Wir setzen uns dafür ein, unseren Mitgliedern in der ganzen Welt einen besseren Arbeitstag zu geringeren Kosten zu verschaffen.

