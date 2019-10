Meguma Gold Corp.: MegumaGold gibt Beginn eines detaillierten Explorationsprogramms auf der Liegenschaft Touquoy West neben St. Barbara Limiteds Goldminenliegenschaft Touquoy bekannt DGAP-News: Meguma Gold Corp. / Schlagwort(e): Research Update Meguma Gold Corp.: MegumaGold gibt Beginn eines detaillierten Explorationsprogramms auf der Liegenschaft Touquoy West neben St. Barbara Limiteds Goldminenliegenschaft Touquoy bekannt 31.10.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- MegumaGold gibt Beginn eines detaillierten Explorationsprogramms auf der Liegenschaft Touquoy West neben St. Barbara Limiteds Goldminenliegenschaft Touquoy bekannt 31. Oktober 2019 Halifax, Nova Scotia. MegumaGold Corp. (CSE: NSAU, OTC: NSAUF, FWB: 2CM2) ("MegumaGold" oder das "Unternehmen") gibt bekannt , dass das Unternehmen mit gitterbasierten, detaillierten Explorationsprogrammen auf der Explorationsliegenschaft Touquoy West in Nova Scotia vor Kurzem begonnen hat. Der Beginn der Programme erfolgte nach Abschluss von Programmen auf anderen Liegenschaften, die zur Erneuerung zugehöriger Mineralexplorationsrechte erforderlich sind. Die Projektpipeline des Unternehmens macht parallel zum sich entwickelnden Gold Camp in Nova Scotia Fortschritte. Durch umfassende Datenerfassung in Verbindung mit der Interpretation luftgestützter Magnetik-Erkundungen und der litho-geochemischen Alterationsanalyse hat das Unternehmen die Liegenschaft Touqouy West als nächstes vorrangiges Ziel in seinem Portfolio an Gold-Assets in Nova Scotia identifiziert. Die Liegenschaft erstreckt sich über den südwestlichen Ausläufer der gefalteten geologischen Sequenz, die die derzeit produzierende Touquoy-Goldmine beherbergt, die von St. Barbara Limited (St. Barbara) betrieben wird (Abbildung 1). Als solches deckt es eine Streichlänge von 4,3 km mit ausgezeichnetem Explorationspotenzial entlang des Touquoy-Goldminen-Trends ab, unmittelbar südwestlich der Grundstücke von St. Barbara und daran angrenzend. Dieser wichtige Trend wird durch die interpretierten Ergebnisse der luftgestützten Magnetometer-Erkundung auf der Liegenschaft Touquoy West durch das Unternehmen im Jahr 2018 definiert, die 2019 mit Ergebnissen früherer luftgestützter Erkundungen von staatlicher und industrieller Seite, die das Gebiet der Mine Touquoy abdecken, zusammengelegt und erneut aufbereitet wurden. Die zusammengelegten Datensätze zeigen eine deutliche kontinuierliche Ausdehnung des durch die luftgestützte Magnetometer-Erkundung erkannten Anomalie-Trends vom Gebiet der Touquoy-Goldmine nach Südwesten auf die Liegenschaft MegumaGold (Abbildung 2). Dieser Anomalie-Trend umfasst auch sehr niederfrequente elektromagnetische (VLF-EM) Anomalien, die diskontinuierlich parallel zur Achse des luftgestützten Magnetometer-Haupterkundungstrends verlaufen, der sich südwestlich vom Gebiet der Goldmine Touquoy auf die Grundstücke des Unternehmens erstreckt. Die VLF-EM-Anomalien wurden vom Unternehmen aus staatlichen Bewertungsberichten zusammengestellt, die die historische Exploration der 1980er Jahre dokumentieren. In Kombination mit den Ergebnissen der luftgestützten Magnetik-Erkundung wird dies als ein möglicher Hinweis auf das Vorkommen von günstig gefalteten und gescherten Schiefertonabfolgen auf der Liegenschaft interpretiert, die jenen ähnlich sind, die die Touquoy-Goldmine beherbergen. Die Liegenschaft Touquoy West wurde bis dato überraschend wenig erkundet. Insbesondere Schwermineralkonzentrate aus sechs Geschiebemergelproben, die auf der Liegenschaft innerhalb von 200 m zur Grenze zu St. Barbara von Acadian Gold Ltd. gesammelt wurden, lieferten sichtbare Goldkörner (1 oder 2 Körner pro Probe - AR ME 2007-178). Ein früheres geochemisches Programm an Geschiebemergel, das 1987 von Seabright Exploration Inc. (Seabright) durchgeführt wurde, lieferte Goldwerte in Schwermineralkonzentratproben (HMC) aus der Liegenschaft Touquoy West, die zwischen der Goldnachweisgrenze von 2,5 Parts Per Billion (ppb) und 3350 ppb lagen (ME1994-021-1994). Eine Gruppierung von mehreren Proben mit anomalen HMC-Ergebnissen definiert ein Zielgebiet von ca. 500 m Länge und 250 m Breite. Dieses Gebiet ist derzeit in alle Richtungen offen, und es wurden keine Aufzeichnungen der Regierungsbehörden zu detaillierten Nachuntersuchungen gefunden. Abgesehen von den Proben aus dem Jahr 1987, die Teil einer großen regionalen Erkundung waren, die von Seabright durchgeführt wurde, ist bis dato keine systematische, räumlich ausgedehnte und detailliert angelegte geochemische Bewertung der gesamten Liegenschaft Touquoy West durchgeführt worden. Abbildung 1 Die Liegenschaft deckt nicht nur die interpretierte Verlängerung des Trends der geophysikalischen Anomalie in der Wirtsstratigrafie der Touquoy-Goldmine in Streichrichtung ab, sondern erstreckt sich auch über eine Streichlänge von ca. 5 km entlang der südlichen Claim-Grenze von St. Barbara südlich und westlich der Touquoy-Goldmine. In diesem Gebiet zeigt die früher erwähnte Analyse der Datensätze der gleichen luftgestützten Magnetometer-Erkundung durch das Unternehmen, das Potenzial für ein Vorkommen von goldvererzten Faltungsstrukturen, die parallel zur Struktur der Touquoy-Goldmine liegen und sich ungefähr 800 m nördlich befinden (Abbildung 2). Die historischen Kernbohrungen von Seabright Exploration Inc. an einem Standort in diesem Gebiet (Bohrung MR-87-143: AR ME 88-178) trafen auf eine mächtige, sulfidhaltige schiefertonführende Abfolge mit anomalen Goldgehalten in einer vertikalen Tiefe von ca. 240 m unter der Oberfläche. Dieser Abschnitt wird als repräsentativ für die günstige lagerstättenbeherbergende Stratigrafieabfolge interpretiert, die entlang des Touquoy-Goldminen-Trends auf der angrenzenden Liegenschaft von St Barbara vorkommt. Die Bohrung erstreckt sich in der Tiefe von den Grundstücken MegumaGold auf die Grundstücke von St. Barbara, wo die mit Grauwacke wechsellagernde lokale Abfolge dunkelgrauer bis schwarzer, sulfidhaltiger Schiefertoneinheiten mit anomalen Goldgehalten, in einem mindestens 180 m langen Bohrkernabschnitt vorkommt, der in einer Bohrtiefe von ca. 320 m beginnt. Laut Interpretation fällt diese günstige Einheit an dieser Stelle in der Tiefe von den Grundstücken St. Barbaras nach Süden auf die Liegenschaft Touquy West zu ein und erstreckt sich ebenfalls nahe der Oberfläche kontinuierlich in südwestlicher Streichrichtung auf die Liegenschaft Touquoy West. Theo van der Linde, President der MegumaGold Corp., erklärte: "Der Beginn der Feldprogramme auf unserer Liegenschaft Touquoy West markiert einen wichtigen Meilenstein im Verlauf der Exploration der ausgedehnten Grundstücke des Unternehmens in den Nova Scotia Goldfields. Die vielversprechende Erweiterung der Streichlänge der Liegenschaft in Bezug auf den angrenzenden Touquoy-Goldminentrend von St. Barbara bietet in Verbindung mit dem Mangel an detaillierten historischen Explorationsarbeiten in diesem Gebiet eine hervorragende Gelegenheit für das Unternehmen, sich mittels Programme im Rastermaßstab zügig zur frühzeitigen Entwicklung von hochwertigen Kernbohrzielen zu bewegen. Der Fokus der Feldarbeiten des Unternehmens liegt fest auf der Entwicklung von Bohrzielen Ende des vierten Quartals 2019. " Abbildung 2 Geplante Exploration MegumaGold hat gerade ein aggressives Explorationsprogramm auf der Liegenschaft Touquoy West begonnen. Die ersten geplanten Arbeiten umfassen die Fertigstellung von rund 75 km gitterbasierter geophysikalischer und geochemischer Boden-/Geschiebemergeluntersuchungen. Darüber hinaus ist eine IP-Erkundung (induzierte Polarisation) für den Kernbereich des aus der Luft identifizierten Anomalietrends geplant, der sich von den angrenzenden Grundstücken der St. Barbara auf die Liegenschaft erstreckt. Die Feldteams haben kürzlich eine geochemische Bodennachuntersuchung auf der bereits erwähnten historischen Goldanomalie in den HMC-Proben aus Geschiebemergel im Seabright-Gebiet durchgeführt und konzentrieren sich jetzt auf die Entnahme von Proben im gesamten Gebiet. Das Unternehmen beabsichtigt, die kombinierten Ergebnisse dieser Programme zu verwenden, um Ende des vierten Quartals 2019 hochwertige Kernbohrziele auf der Liegenschaft Touquoy West abzugrenzen. Abbildung 3 Technische Offenlegung Zitierte Quellenangaben ME1994-021, 1994: Compilation of Seabright Resources Inc. Till and Soil Geochemical Data, Nova Scotia by Woodman, K. K., Duncan, D. R., Graves, R. M., Hudgins, A. B., and P. Rogers; Nova Scotia Department of Natural Resources Open File Report, 238 p. AR ME 2007-178: Nova Scotia Government Assessment Report by Acadian Mining Ltd., Exploration Licence 06588; 20p. AR ME 88-178: Nova Scotia Government Assessment Report by Seabright Exploration Inc., Exploration Licences 11520, 11400, 11429, 11477, and 11506; 148p. Überprüfung und fachkundige Person Diese Pressemitteilung wurde von Regan Isenor, Chief Executive Officer der MegumaGold Corp., geprüft und genehmigt. Michael Cullen, P. Geo. von Mercator Geological Services Ltd., eine "unabhängige fachkundige Person" im Sinne von National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Ergebnisse der Gesteinssammelproben geprüft und deren Veröffentlichung genehmigt. Über MegumaGold Corp. MegumaGold ist ein kanadisches Junior-Goldexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Rohstoffliegenschaften befasst. Im Jahr 2018 konzentrierte sich das Unternehmen bei seinen Explorationsarbeiten auf die Entwicklung der Meguma-Formation in Nova Scotia. Infolgedessen hat das Unternehmen eine strategisch positionierte Liegenschaft von 180.754 Hektar im Meguma Gold District zusammengestellt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Mr. Regan Isenor, Chief Executive Officer Tel.: 902-233-4381 info@meguamgold.com www.megumagold.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. --------------------------------------------------------------------------- 31.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- 901379 31.10.2019 ISIN CA58518M1041 AXC0038 2019-10-31/07:00