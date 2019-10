ENCAVIS AG verlängert Vorstandsverträge von CEO und CFO um weitere fünf Jahre bis zum Herbst 2025 DGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Personalie ENCAVIS AG verlängert Vorstandsverträge von CEO und CFO um weitere fünf Jahre bis zum Herbst 2025 31.10.2019 / 07:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Vorstandsverträge von CEO und CFO um weitere fünf Jahre bis zum Herbst 2025 verlängert Aufsichtsrat der ENCAVIS AG setzt auf Kontinuität des erfolgreichen Vorstandsduos Dr. Dierk Paskert (CEO) und Dr. Christoph Husmann (CFO) und verlängert frühzeitig deren Bestellung bis 2025 Hamburg, 31. Oktober 2019 - Der Aufsichtsrat des im SDAX notierten Energieerzeugers aus Erneuerbarer Wind- und Solarenergie ENCAVIS AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003) verlängert frühzeitig die Verträge der beiden Vorstandsmitglieder Dr. Dierk Paskert (58) bis zum 31.8.2025 und Dr. Christoph Husmann (54) bis zum 30.9.2025. Die bisher bestehenden Verträge der beiden Vorstände laufen noch jeweils bis 2020. "Der Aufsichtsrat setzt hiermit auf Kontinuität und nachhaltige Ausrichtung in der Unternehmensführung. Wir gehen die großen Herausforderungen und Chancen in den dynamischen Märkten für Solar- und Windkraft langfristig mit dem erfolgreichen Führungsduo der Herren Paskert und Husmann an", begrüßte Dr. Manfred Krüper, Aufsichtsratsvorsitzender der Encavis AG, die erneute Bestellung der beiden Vorstände. Über ENCAVIS: Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) ist ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPPs) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die Encavis Technical Services GmbH ist die konzerneigene Serviceeinheit für die technische Betriebsführung von Solarparks. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com Kontakt: Encavis AG Jörg Peters Leiter/Head of Investor Relations & Public Relations ------------------------------------------------------------ Große Elbstraße 59 22767 Hamburg Fon: + 49 40 37 85 62-242 Fax: + 49 40 37 85 62-129 e-mail: joerg.peters@encavis.com http://www.encavis.com Twitter: https://twitter.com/encavis --------------------------------------------------------------------------- 31.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: ENCAVIS AG Große Elbstraße 59 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 4037 85 62 -0 Fax: +49 4037 85 62 -129 E-Mail: info@encavis.com Internet: www.encavis.com ISIN: DE0006095003 WKN: 609500 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 901233 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 901233 31.10.2019 ISIN DE0006095003 AXC0045 2019-10-31/07:05