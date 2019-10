Der Zuckerpreis befindet sich derzeit weiter am Boden und in guter Gesellschaft vieler weiterer Rohstoffe. Einer der Gründe sind die hohen weltweiten Vorräte, aber auch die Drohung Indiens, seine Überschüsse auf dem Weltmarkt anzubieten. Der aktuelle Angebotsüberschuss könnte sich aber in nicht allzu ferner Zukunft wieder in ein Defizit von rund 5 Mio. Tonnen in der Anbauperiode 2019/2020 verwandeln.Zucker vs. EthanolAngetrieben wird dieses Szenario von einer niedrigeren Produktion in Indien, der EU, in Thailand und im Süden Brasiliens. Hier spielten vor allem eine Mischung aus schlechten Wetterbedingungen und geringerer Anbaufläche eine Rolle. In Brasilien sinkt die Zuckermenge allerdings auch, weil dort die Ethanol-Produktion profitabler ist als der Verkauf des Zuckers. Ein höherer Zuckerpreis würde dann aber wiederum auch dazu führen, dass mehr brasilianischer Zucker auf den Markt kommt.

