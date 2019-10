Fuchs Petrolub war bis vorgestern einer der größten Verlierer im MDAX und gestern mit plus 13,6 % der größte Gewinner. Was hat sich plötzlich geändert in den Ergebnissen und in der Perspektive? Es ist eine der interessantesten Comebacks in der deutschen Mittelklasse.



