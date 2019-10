Es ist Berichtssaison und auch die Öl- und Erdgaskonzerne präsentieren inzwischen ihre Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal des aktuellen Geschäftsjahres. BP (WKN: 850517) hat in diesem Sinne die eigenen Bücher geöffnet, was eine gewisse Signalwirkung für Konkurrenten haben könnte. Beispielsweise für Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S), das ebenfalls in wenigen Tagen seine frischen Zahlen präsentieren wird. BP musste jedenfalls einen Gewinneinbruch verkünden, was in diesen Tagen ein wenig auf die ...

