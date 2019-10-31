FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.10.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 01.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.10.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.11.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
N33 XFRA SE0006342333 MP3 FASTIGHETER AB (PUBL) 0.139 EUR
PVDA XFRA US85917A1007 STERLING BANCORP DL-,01 0.063 EUR
5HM XFRA US4281041032 HESS MIDSTREAM PTNS 0.370 EUR
AXE XFRA US0147521092 ALEXANDER'S INC. DL 1 4.049 EUR
SOU XFRA SG1J26887955 SINGAPORE EXCHANGE SD-,01 0.050 EUR
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N33 XFRA SE0006342333 MP3 FASTIGHETER AB (PUBL) 0.139 EUR
PVDA XFRA US85917A1007 STERLING BANCORP DL-,01 0.063 EUR
5HM XFRA US4281041032 HESS MIDSTREAM PTNS 0.370 EUR
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