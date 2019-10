Wenn ein Messgerät im Betrieb falsche Werte anzeigt, dann ist guter Rat oft teuer: Liegt ein Defekt vor, der einen Gerätetausch erfordert, oder kann das Gerät im eingebauten Zustand wieder in Gang gebracht werden? Und oft hilft an dieser Stelle erst die Unterstützung durch den Gerätehersteller. Gut, wenn der Anwender dann vor Ort in die Lage versetzt wird, die Situation zu beurteilen und die nächsten Schritte einzuleiten.

Bei Krohne hat man dafür einen umfassenden Werkzeugkasten entwickelt, der auf die Unterstützung der Inbetriebnahme, die Geräteverifikation im eingebauten Zustand und das Gerätemonitoring zielt. Gebündelt werden die dafür beim Hersteller bereits vorhandenen und zum Teil auch neu entwickelten Werkzeuge und Services unter dem Namen myDevice. Das System beinhaltet beispielsweise die unter dem Namen Opticheck vermarkteten Hard- und Software-Tools zur Überprüfung von Messgeräten in drei verschiedenen Prüftiefen. Dazu kommt die Unterstützung durch Online- und Präsenztrainings, in denen die korrekte Planung, Installation und Inbetriebnahme von Feldgeräten vermittelt wird. Aber auch der Vor-Ort-Zugriff auf Informationen zum Gerät - "Pick" genannt - gehört zum Maßnahmenpaket. Zudem lassen sich Schulungsvideos zu einem Gerät abrufen, wobei der Umfang der Videotutorials (ICV) von der Geräteauswahl für eine Anwendung über das Auspacken der Geräte aus einer Transportverpackung bis hin zur Inbetriebnahme und der Geräteprüfung reichen.

"Die Kunden erwarten von uns längst mehr als nur die Lieferung von Messgeräten. Sie wollen über alle Phasen des Anlagen- und Gerätelebenszyklus mit einem vollständigen Serviceangebot begleitet werden", erläutert Alexander Best, Global Manager Technical Services bei Krohne, und sein Kollege Lothar Gellrich, Leiter Marketingkommunikation, ergänzt: "Zu unserer Antwort gehören die myDevice-Werkzeuge, die den Anwender über den kompletten Lebenszyklus einer Messstelle unterstützen."

Verschiedene Prüftiefen

Mit den Opticheck-Tools kann die Funktion von Messgeräten in drei unterschiedlichen Prüftiefen verifiziert werden: So ermöglicht beispielsweise die App Opticheck Mobile via Bluetooth-Kommunikation den drahtlosen Zugriff, indem Smartphones oder Tablet-Computer genutzt werden.

