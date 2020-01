Hannover (www.anleihencheck.de) - Die chinesische Wirtschaft ist durch den Handelsstreit mit den USA gehörig unter Druck gekommen, woraufhin sich Peking zu einer Reihe von Stützungsmaßnahmen gezwungen sah, so Dr. Andreas A. Busch, Senior Analyst Economic Research bei der BANTLEON AG.Neben der Fiskalpolitik (Steuersenkungen, Ausgabenprogramme) sei dabei auch die Geldpolitik zum Einsatz gekommen. An prominenter Stelle habe hier bis zuletzt der Mindestreservesatz als Steuerungsinstrument fungiert. Seit April 2018 sei er in mehreren Schritten deutlich von 17% auf 12,5% gesenkt worden (für Großbanken), was im Finanzsystem Liquidität im Umfang von ca. 5.000 Mrd. Yuan (ca. 650 Mrd. EUR) freigesetzt und sich in sinkenden Zinsen niedergeschlagen habe. Die jüngste Reduktion sei erst vor wenigen Wochen am 1. Januar bekannt gegeben worden. ...

