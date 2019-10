Angesichts der Konjunkturabkühlung in den USA hat die Notenbank Fed den Leitzins zum dritten Mal in Folge gesenkt und signalisiert nun eine Pause. Sie kappte den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch um einen weiteren Viertelpunkt - auf die neue Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent.

