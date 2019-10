Die Delivery Hero S.E. (ISIN: DE000A2E4K43) - Gruppe hat ihr Wachstum in Q3 2019 gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf Basis konstanter Wechselkurse deutlich auf 117 % beschleunigt. Schon fast sensationell wie es Delivery Hero gelingt weltweit zu wachsen und dabei die Profitabilität nicht aus den Augen zu verlieren und sich dem Break Even zu nähern - durch Volumenausweitung.. Hier vorab eine Flut von guten Zaheln: Die Bestellzahlen stiegen um 92 % im Vorjahresvergleich von 95 Mio. in Q3 2018 auf 181 Mio. in Q3 2019 (Q3 2018: 49 % im Vorjahresvergleich). Der GMV stieg währungsbereinigt um 73 % im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...