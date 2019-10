MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA hat im dritten Quartal dank weiterhin gut laufender Geschäfte in Mexiko deutlich mehr verdient. Der Überschuss sei zwischen Juli und Ende September im Vergleich zum Vorjahr um gut sechs Prozent auf 1,23 Milliarden Euro gestiegen, teilte die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Madrid mit. Das Ergebnis fiel damit besser aus, als Experten im Schnitt erwartet hatten. Den Löwenanteil zum Gewinn steuerte das Geschäft in Mexiko bei - dort zog der Gewinn unter anderem dank einer regen Kreditnachfrage um fast vier Prozent auf 677 Millionen Euro an./zb/jha/

