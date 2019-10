Die US-Bank JPMorgan hat Facebook nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Das Online-Netzwerk habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem klinge der erstmals veröffentlichte Ausblick auf die für das kommende Jahr erwarteten Investitionen und Umsätze nicht so schlecht wie befürchtet./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 01:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2019 / 01:41 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-10-31/07:52

ISIN: US30303M1027