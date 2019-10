Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Kering nach Quartalszahlen von 575 auf 590 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Hohe Margen und ein starker Cashflow des Luxusgüterkonzerns würden am Markt noch immer nicht angemessen bewertet, schrieb Analyst Rogerio Fujimori in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der Branche habe Kering das größte Potenzial für eine Neubewertung./bek/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2019 / 15:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2019 / 15:09 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0156 2019-10-30/21:24

ISIN: FR0000121485