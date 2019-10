FRANKFURT (Dow Jones)--Der Großküchenausstatter Rational hat im dritten Quartal Umsatz und Ergebnis dank einer guten Entwicklung in Nordamerika und positiven Währungseffekten gesteigert. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde bestätigt.

Der Umsatz des im MDAX gelisteten Unternehmens stieg im Jahresviertel um 9 Prozent auf 213,2 Millionen Euro. Das operative Ergebnis verbesserte sich überproportional um 20 Prozent auf 61,3 Millionen. Die EBIT-Marge lag bei 28,8 (Vorjahr: 26,2) Prozent. Nach Steuern wurde ein Gewinn von 47,6 Millionen Euro verbucht, ein Anstieg um 22 Prozent. Je Aktie wurden 4,18 (3,44) Euro verdient.

Das Bruttoergebnis vom Umsatz verbesserte sich um 10 Prozent auf 125,5 Millionen Euro. Die Rohertragsmarge lag bei 58,9 (58,3) Prozent.

Die Umsatzerlöse in Deutschland stiegen um 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während im restlichen Europa ein Anstieg um 8 Prozent verzeichnet wurde. Die Umsätze in Nordamerika konnten trotz eines Basiseffektes im Vorjahr aufgrund eines Großauftrags um 10 Prozent erhöht werden. Laut dem Quartalsbericht des Vorjahres beliefen sich die Umsätze im dritten Quartal 2018 in Deutschland auf 24,6 Millionen Euro, im restlichen Europa auf 83,8 Millionen Euro und in Nordamerika knapp 37 Millionen Euro.

Der Vorstand der Rational AG hat seine Prognose für 2019 bestätigt und geht weiterhin von einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und einer EBIT-Marge von rund 26 Prozent aus.

