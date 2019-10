Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Gold notierte in den vergangenen Wochen stets in Sichtweite der Marke von 1.500 US-Dollar je Feinunze. Vor allem spekulativ eingestellte institutionelle Investoren bauen aktuell weiter ihre Positionen aus. Rohstoffexperte Eugen Weinberg schätzt in der aktuellen Sendung ein, ob sich auch Privatanleger weiter Gold ins Depot legen sollten. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.