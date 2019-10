Die steigenden Aktienpreise werden wohl weiterhin von internationalen Anlegern getriggert, was Optimisten in eine gar nicht so schlechte Lage bringt. Zusammenfassung Obwohl der DAX seit vergangenen Mittwoch ein neues Jahreshoch erreicht hat, ziehen sich professionelle Anleger zurück. 8 Prozent haben Aktien verkauft, 5 Prozent sind short gegangen. Der Sentiment-Index dieser Gruppe steht bei -2 Punkten. Joachim Goldberg vermutet, dass 9 Prozent Gewinn seit Anfang Oktober einigen einfach zu viel sei. ...

