Die deutschen Einzelhändler haben im September den dritten Monat in Folge weniger umgesetzt. Ihre Einnahmen schrumpften erneut um 0,2 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Preisbereinigt (real) gab es dagegen ein Mini-Wachstum von 0,1 Prozent. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hier mit einem Plus von...

