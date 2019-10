Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 275 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Computerkonzern habe sogar die hohe Erwartungshürden in puncto Zahlenwerk und Ausblick übersprungen, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf die überraschend hohen iPhone-Umätze, zudem habe das Geschäft mit Dienstleistungen wieder angezogen. Chatterjee erhöhte seine Umsatz- und Margenprognosen leicht und schraubte insofern auch seine Ertragsschätzungen nach oben./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 01:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2019 / 02:01 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-10-31/08:46

ISIN: US0378331005