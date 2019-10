Schweiz (ots) - Seit vergangenem Jahr vereinfacht SHUBiDU mit einer kostenlosen Mobile-App die Terminkoordination für Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen. Eine Idee, die gut ankommt und mit Ikea, Swisscom, Coop Hello Family und ÖKK bereits die Unterstützung namhafter Partner gewinnen konnte. Nun erweitert das Solothurner Startup seine Lösung mit dem digitalen Familienkalender und löst damit den Papierkalender ab, der heute bei Familie Schweizer an der Küchenwand hängt. Dank der App behalten Familien die Termine ihrer Mitglieder jederzeit und überall im Blick.«Ich dachte, du gehst am Dienstag mit Tim zum Zahnarzt.» «Fällt Lias Fussballtraining nächste Woche nicht aus?» «Anfang Juni ist Besuchstag, bist du dann an der Konferenz in Berlin?» - Jedes Familienmitglied hat seine eigenen Termine, sei es für Schule, Sport und Hobby oder Beruf. Dabei die Übersicht zu behalten fällt oft schwer. Noch immer hängt zu diesem Zweck in vielen Schweizer Haushalten der Familienkalender an der Küchenwand. Eigentlich keine schlechte Idee, nur leider unterwegs nicht verfügbar, wenig flexibel und losgelöst von der restlichen Terminplanung der Familienmitglieder. Höchste Zeit also, den Familienkalender ins digitale Zeitalter zu bringen. Genau das bietet die kostenlose SHUBiDU App des gleichnamigen Schweizer Startups. Der digitale Familienkalender ist als Teil der neuesten Version von SHUBiDU für iOS und Android in den Sprachen d/fr/it/eng verfügbar.Der SHUBiDU Familienkalender zeigt die Termine jedes Familienmitglieds in einer eigenen Spalte an. Gemeinsame Termine sind sofort ersichtlich, und dank verschiedenen Emoji-Icons lässt sich der Zahnarztbesuch auf einen Blick vom Geburtstagsfest unterscheiden. Jedes Familienmitglied kann von seinem Mobiltelefon aus auf den Kalender zugreifen und Termine anpassen. Familienfeiern, gemeinsame Ferien oder Ausflüge werden nur einmal erfasst und anschliessend den verschiedenen Familienmitgliedern zugewiesen. Auch für jüngere Kinder kann von den Eltern bereits ein eigener Kalender geführt werden. Sobald diese gross genug für ein eigenes Mobiltelefon sind, erhalten sie selbst Zugriff darauf.Damit auch die Koordination mit Beruf und anderen Verpflichtungen klappt, können alle Termine aus dem Familienkalender mit der persönlichen Agenda in Outlook, Google Kalender oder iCal abgeglichen werden. Wie bis anhin bietet die SHUBiDU App die Möglichkeit, Gruppen zu bilden und so Termine für die Schulklasse, den Sportverein oder die Pfadigruppe zentral und effizient zu verwalten. Diese Termine erscheinen automatisch auch im neuen Familienkalender. Wem das Abtippen von Terminen zu mühsam ist, der nutzt die praktische Foto-Upload-Funktion und lässt seine Termine bequem einlesen. Zudem bietet die SHUBiDU App eine sichere Chat-Funktion, mit der innerhalb der Familie und unter Gruppenmitgliedern Mitteilungen ausgetauscht werden können.Die Idee hinter der SHUBiDU App hat bereits namhafte Schweizer Unternehmen überzeugt, die das Startup als Partner unterstützen. So bieten IKEA als Hauptpartnerin sowie Swisscom und Coop Hello Family die Premium-Funktionen der SHUBiDU App den Mitgliedern ihrer Familienprogramme an. Zudem hat sich die ÖKK direkt an der Shubidu AG beteiligt.Sonia Eterno, Gründerin und Geschäftsführerin von SHUBiDU, sagt: «Mit dem Familienkalender gehen wir auf ein dringendes Bedürfnis unserer bisherigen Nutzerinnen und Nutzer ein: Wie behalte ich die Übersicht über die Termine aller Familienmitglieder, auch wenn ich nicht zuhause in der Küche am Kalender sitze? Wir sind stolz, mit der neuen Version unserer App eine Lösung zu präsentieren, die es in dieser Form noch nicht gab.»Die neue Version der SHUBiDU App mit Familienkalender ist kostenlos in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch für iOS und Android verfügbar.App im Apple App Store herunterladenApp in Google Play herunterladen Mehr Informationen zu SHUBiDU unter www.shubidu.comKontakt:Sonia EternoGründerin und Geschäftsführerin Shubidu AGE-Mail: sonia@shubidu.comTel: 079 820 34 48Original-Content von: SHUBiDU AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100070222/100835119