In Zürich. Dieses kleine Biotechunternehmen wurde aus Actelion vor zwei Jahrens herausoperiert, wofür der Gründer von Actelion die entscheidende Person ist. Idorsia konzentriert sich ausschließlich auf sehr sepzielle Medikamente, die noch nicht zum Verkauf freigegeben sind. Insbesondere drei Produkte stecken in der Pipeline, wofür niemand eine Garantie abgibt, aber Kenner dieser Sachverhalte erwarten eine enorme Wirkung. Für die Qualität der Forschung stehen Jean Paul und Martine Clozel. Ein echter Geheimtipp auf die Erfolge von Forschung.



