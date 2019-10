Die Vorgaben für den deutschen Handel am Donnerstag sind gemischt. Die US-Notenbank hat am Vorabend wie erwartet ihre Leitzinsen gesenkt, jedoch eine Zinspause für den Rest des Jahres signalisiert. In Asien verfolgt die japanische Notenbank ebenfalls weiter eine lockere Geldpolitik und der Nilkkei konnte zulegen. In China hingegen belasteten schwächere Wirtschaftsdaten das Handelsgeschehen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...