Anzeige
Mehr »
Lynx Broker
Login
Donnerstag, 31.10.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 616 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 851751 ISIN: AU000000GRV0 Ticker-Symbol: 56M 
Frankfurt
31.10.19
08:40 Uhr
0,007 Euro
+0,004
+100,00 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
GREENVALE ENERGY LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GREENVALE ENERGY LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
GREENVALE ENERGY
GREENVALE ENERGY LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
GREENVALE ENERGY LIMITED0,007+100,00 %