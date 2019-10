Zu den Sponsoren gehören Oracle, Hazelcast, ScaleOut Software, IBM, Intel und Azul Systems

FOSTER CITY, Kalifornien, USA, Oct. 31, 2019, Anbieter von unternehmensfähigen In-Memory-Computing-Lösungen basierend auf Apache Ignite, hat heute die Hauptredner und Sponsoren für den In-Memory Computing Summit North America , der vom 13. bis 14. November 2019 im Hyatt Regency San Francisco Airport stattfindet, angekündigt. Experten von 24 Hour Fitness, IBM, Oracle, Hazelcast, der Storage Networking Industry Association (SNIA) und GridGain Systems werden darüber sprechen, wie die digitale Transformation, Big Data und Fast Data die Einführung ausgereifter und neuer In-Memory-Computing-Technologien und -Strategien vorantreiben, z. B. HTAP, Compute Grids, NVDIMMs und mehr. Zu den Sponsoren der Konferenz gehören die Platin-Sponsoren Oracle, Hazelcast und GridGain sowie die Sponsoren ScaleOut Software, Azul Systems, IBM und Intel.



Der von GridGain Systems organisierte In-Memory Computing Summit (IMCS) findet jährlich in Europa und Nordamerika statt. Es ist die einzige branchenweite Veranstaltung, die sich auf das gesamte Spektrum der In-Memory-Computing-Technologien und -Lösungen konzentriert. Die Teilnehmer lernen die Rolle des In-Memory-Computing bei der digitalen Transformation von Unternehmen kennen und erfahren mehr über wichtige technologische Fortschritte bei In-Memory-Computing-Lösungen. An der Konferenz nehmen unter anderem technische Entscheidungsträger, Geschäftsentscheider, Architekten, CTOs und Entwickler teil, die Entscheidungen über In-Memory-Computing, Big Data, Fast Data, IoT und HPC-Lösungen treffen oder beeinflussen.

Hauptredner

Mittwoch, 13. November

Nikita Ivanov, Mitbegründer und CTO von GridGain Systems - "The Future of In-Memory Computing in a Rapidly Changing World" (Die Zukunft des In-Memory-Computing in einer sich schnell verändernden Welt)

Das In-Memory-Computing sieht sich mit einer sich schnell entwickelnden Technologielandschaft konfrontiert. Das Cloud-Computing hat rasant zugenommen. Nichtflüchtige RAM-Produkte sind mittlerweile weit verbreitet. Gleichzeitig werden durch die digitale Transformation enorme Datenmengen freigesetzt und häufig Datenströme übertragen, die eine Echtzeitaufnahme, -verarbeitung und -analyse erfordern. Diese sich entwickelnden Anwendungsfälle führen zu der Bereitstellung hybrider In-Memory-Computing-Architekturen (HTAP, HOAP oder Translytical), die Echtzeittransaktionen und -analysen für denselben Datensatz unterstützen. Dieser Hauptvortrag wird den Weg nach vorne und die Vorteile für die Unternehmen durch die Weiterentwicklung der In-Memory-Computing-Branche, um diese neuen Technologien und Anwendungsfälle zu unterstützen, aufzeigen.

Mythili Venkatakrishnan, Distinguished Engineer, IBM - "Leveraging In-Memory Compute Grids with Core Systems of Record" (Die Nutzung von In-Memory-Rechennetzen mit Core Systems of Record)

Der zunehmende Marktdruck in Schlüsselbranchen wie dem Bankensektor führt dazu, dass Unternehmen Memory Compute Grids nutzen, um eine effiziente und flexible Integration in die zentralen Aufzeichnungssysteme zu ermöglichen. Auf diese Weise implementierte In-Memory-Compute-Grids können die digitale Transformation eines Unternehmens stark beschleunigen, und zwar indem Daten und die Transaktionsgravitation im Einklang mit einem modularen Ansatz genutzt werden. Darüber hinaus ermöglichen diese offenen In-Memory-Techniken die vermehrte einfache Weitergabe von Erkenntnissen über Produktionskernsysteme, Vertriebs- und Wartungskomponenten an digitale Kanäle in Echtzeit.

Tirthankar Lahiri, Vice President, Data and In-Memory Technologies, Oracle - "Autonomous Data Management: The Next Generation Data Platform" (Autonomes Datenmanagement: Die Datenplattform der nächsten Generation)

Das klassische Dilemma für einen Datenarchitekten besteht darin, ob mehrere Datenverwaltungslösungen für einen Zweck für verschiedene Anwendungsfälle verwendet werden sollen oder ob eine einzige monolithische Datenverwaltungslösung für alle Anwendungsfälle verwendet wird. Während dieser Präsentation werden die Vor- und Nachteile dieser Ansätze erläutert. Anschließend wird gezeigt, wie die durch maschinelles Lernen erweiterte autonome Datenbank von Oracle eine konvergente Datenverwaltungslösung mit In-Memory-Computing ermöglicht, was die Vorteile beider Ansätze ohne die Nachteile beider Möglichkeiten kombiniert.

Donnerstag, 14. November

Arthur Sainio, Co-Chair, SNIA Persistent Memory und NVDIMM Special Interest Group und Director, Product Marketing, SMART Modular Technologies - "How Persistent Memory Can Benefit Artificial Intelligence and Machine Learning Applications" (Wie persistente Speicher künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen unterstützen können)

Persistente Speicher werden verwendet, um die Leistung von Anwendungen zu erhöhen, die für Schreiblatenz anfällig sind, und um ein persistentes Speichermodell mit DRAM-Leistung bereitzustellen. Diese Hauptvortrag wird erläutern, in welcher Weise NVDIMMs eine ideale Lösung für leistungsstarke AI- und ML-Server darstellen.

Craig Gresbrink, Solutions Architect, 24 Hour Fitness - "Fitness + In-Memory Computing = Getting Ahead of the Game" (Fitness + In-Memory-Computing = einen entscheidenden Schritt voraus sein)

In den letzten sechs Jahren hat 24 Hour Fitness seine Altsysteme durch erstklassige Cloud-basierte Systeme ersetzt. Durch den Austausch jedes einzelnen Teils der Anwendungslandschaft konnten Anwendungsfälle mit In-Memory-Lösungen, die dem Unternehmen und letztendlich den Kunden einen Mehrwert bieten, implementiert werden. Dieser Hauptvortrag wird historische Ansätze für verschiedene Anwendungsfälle mit In-Memory-Lösungen vergleichen.

Sponsoren

Durch das Sponsorn des In-Memory Computing Summit North America sorgen die Unternehmen für eine Steigerung ihrer Präsenz und Reputation als führende Akteure auf dem Gebiet des In-Memory-Computings. Sie können mit wichtigen Geschäfts- und technischen Entscheidungsträgern im Bereich In-Memory-Computing interagieren, mit Technologieeinkäufern und Meinungsbildnern in Kontakt treten und die Zukunft von In-Memory-Computing mitgestalten. Zu den derzeitigen Sponsoren gehören:

Platin-Sponsoren - GridGain Systems, Hazelcast, Oracle

Silber-Sponsoren - Azul Systems, ScaleOut Software

Bronze-Sponsor - IBM

Spezialsponsor - Intel

Partnersponsoren - Apache Software Foundation, Storage Networking Industry Association (SNIA)

Mediensponsoren - Digitalisation World, IT for CEOs & CFOs, ODBMS.org

Über den In-Memory Computing Summit

Die In-Memory Computing Summits sind die einzigen branchenweiten Veranstaltungen ihrer Art, die auf Technologien und Lösungen zum Thema In-Memory Computing zugeschnitten sind. Sie sind die perfekte Gelegenheit, technische IT-Entscheidungsträger, IT-Implementierer und Entwickler zu erreichen, die Kaufentscheidungen in den Bereichen In-Memory Computing, Big Data, Fast Data, IoT und HPC treffen oder beeinflussen. Zu den Teilnehmern gehören CEOs, CIOs, CTOs, VPs, IT-Direktoren, IT-Manager, Datenwissenschaftler, Senior-Ingenieure, Senior-Entwickler, Architekten und mehr. Die Veranstaltungen sind einzigartige Foren für Networking, Bildung und Ideenaustausch - Ideen, die die digitale Transformation, das Kundenerlebnis über alle Kanäle und die Zukunft von Fast Data voranbringen. Weitere Informationen zum In-Memory Computing Summit North America finden Sie unter https://imcsummit.org/us/ und verfolgen Sie die Veranstaltungen auf Twitter @IMCSummit.

Über GridGain Systems

GridGain Systems revolutioniert den Echtzeit-Datenzugriff und die Datenverarbeitung, indem es eine In-Memory-Computerplattform auf Basis von Apache Ignite anbietet. GridGain-Lösungen werden von globalen Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Software, E-Commerce, Einzelhandel, Online-Geschäftsdienstleistungen, Gesundheitswesen, Telekommunikation, Transport und anderen wichtigen Sektoren eingesetzt, mit einer Kundenliste, die unter anderem ING, Raymond James, American Express, Societe Generale, Finastra, IHS Markit, ServiceNow, Marketo, RingCentral, American Airlines, Agilent und UnitedHealthcare umfasst. GridGain bietet eine beispiellose Geschwindigkeit und enorme Skalierbarkeit sowohl für ältere als auch für die neuesten Anwendungen. Die GridGain-Software, die auf einem verteilten Cluster von Commodity-Servern bereitgestellt wird, kann sich zwischen der Anwendungs- und Datenschicht (RDBMS, NoSQL und Apache Hadoop) einordnen und erfordert daher kein Zerstückeln und Ersetzen der vorhandenen Datenbanken. Alternativ kann sie als eine In-Memory-Datenbank eingesetzt werden. GridGain ist die umfassendste In-Memory-Computing-Plattform für großvolumige ACID-Transaktionen, Echtzeit-Analysen, Web-Scale-Anwendungen, kontinuierliches Lernen und hybride Transaktions-/Analyseverarbeitung (HTAP). Weitere Informationen finden Sie auf gridgain.com.

