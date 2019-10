Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Kreditbank (DKB) emittiert auf Basis ihres Social Bond Framworks einen weiteren öffentlich-besicherten sozialen Pfandbrief, so Dr. Frederik Kunze und Henning Walten, CIIA bei NORD/LB.Auch wenn keine Aktualisierung des Rahmenwerks vorgenommen worden sei, könne der Emittent durchaus mit einer neuen Fokussierung für den Blue Social Covered Bond aufwarten, der soziale und grüne Aspekte miteinander verbinde. So liege der Fokus für die bevorstehende Pfandbriefemission auf der Finanzierung bzw. Refinanzierung von Forderungen, die dem Bereich Wasser und Abwasser zuzuordnen seien und die relevanten Selektionskriterien erfüllen würden. Die DKB verfolge mit der Emission auch das Ziel, einen entsprechenden Beitrag für das mit der Wasserversorgung in Verbindung stehende UN SDG 6 ("Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen") zu leisten. Der Social Bond Pool 2019, welcher keinen eigenen Deckungsstock markiere, sei im Vorfeld der Emissionsankündigung aufgestockt worden, sodass die Unterkategorie Wasser/Abwasser mit Blick auf die Allokation der Emissionserlöse aus den Social Covered Bonds der DKB perspektivisch die bedeutendste Rolle einnehmen dürfte. Auch wenn die Nachhaltigkeitsaspekte bei Sozialen Pfandbriefen im Vergleich zu Grünen Pfandbriefen weniger quantifizierbar seien, dürfte dies nach Auffassung der Analysten der NORD/LB für einen signifikanten Anteil von an nachhaltigen Investments interessierten Anlegern kein Ausschlusskriterium darstellen. (Ausgabe 43 vom 30.10.2019) (31.10.2019/alc/a/a) ...

