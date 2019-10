IRW-PRESS: Carl Data Solutions: Carl Data-Unternehmen Astra unterzeichnet Absichtserklärung mit Sicherheitsunternehmen hinsichtlich Zusammenarbeit bei Projekt im Wert von 1,3 Mio. $, um kolumbianische Ölaktiva von Parex zu schützen

Vancouver (British Columbia), 31. Oktober 2019. Carl Data Solutions Inc. (CSE: CRL, FWB: 7C5, OTC: CDTAF) (Carl Data) freut sich bekannt zu geben, dass seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft Astra Smart Systems Inc. (Astra) am 24. Oktober 2019 eine Absichtserklärung mit dem kolumbianischen IdD-Sicherheitsunternehmen Sulogla SAS (Sulogla) hinsichtlich der Zusammenarbeit und der Erbringung von Dienstleistungen bei einem Ölfeldprojekt von Parex Resources Inc. (Parex) im Wert von 1.390.000 Dollar unterzeichnet hat.

Laut MarketWatch wurde der Öl- und Gaswertpapiermarkt im Jahr 2017 mit etwa 28,35 Milliarden US-Dollar bewertet und wird im Prognosezeitraum 2018 bis 2025 voraussichtlich mit einer gesunden Wachstumsrate von über 4,67 Prozent wachsen.

Sulogla ist für die Verwaltung, Kontrolle, Installation und Wartung aller perimetrischen Sicherheitseinrichtungen und physischen Einrichtungen in den kolumbianischen Ölfeldaktiva von Parex verantwortlich. Sie haben zwölf Jahre Erfahrung mit dieser Art von Sicherheitssystemen und Baulösungen für Parex. Diese Lösungen schaffen einen Mehrwert, der über traditionelle Sicherheitskonzepte hinausgeht. Intelligente Zutrittskontrolle, Frühwarnsysteme, intelligente Zäune und Biometrie werden in leistungsfähige IT-Lösungen integriert. Sulogla betreibt die Kommandozentrale, die unterstützendes Sicherheits- und Flugbetriebsmanagement integriert, um Wege zu finden, Zeit und Geld zu sparen.

Die Expansion auf den Öl- und Gasmarkt war für das Unternehmen ein strategisches Ziel und dieses Projekt wird zeigen, was wir tun, um die Betriebe mit unseren industriellen IdD-Produkten und -Dienstleistungen zu verbessern und zu optimieren, sagte Greg Johnston. Das Großartige an unseren Ende-zu-Ende-Lösungen besteht darin, dass sie in jeden Sensor integriert werden können. Die Ergänzung von Sicherheitssystemen mit Umweltüberwachungsgeräten ist eine ideale Möglichkeit, um die allgemeine Effizienz zu steigern und gleichzeitig die Kosten zu senken.

Astra wird mit Sulogla zusammenarbeiten, um Sensoren und Telemetrieprodukte anzubieten, die das bestehende perimetrische Sicherheitssystem verbessern. Umweltüberwachungssensoren, wie etwa Bodendrucksensoren, die Fahrzeuge erfassen, werden mit bereits bestehender Überwachungsausrüstung vernetzt, um eine schnellere, kostengünstigere und genauere Sicherheitsüberwachung zu ermöglichen.

Parex baut seine Aktivitäten in Kolumbien weiter aus und benötigt kostengünstigere Frühwarnsysteme, sagte Luis Restrepo, CEO von Sulogla. Es gibt viele Möglichkeiten, Sicherheitsüberwachungsnetze zu errichten, die für die Öl- und Gasindustrie effizienter und kostengünstiger sind.

Diese Absichtserklärung legt die Lieferparameter für die Beziehung zwischen den Unternehmen bei der Ausarbeitung des Parex-Vertrags fest. Die Absichtserklärung ist willkürlich, kann im gegenseitigen Einvernehmen von autorisierten Vertretern von Astra und Sulogla geändert werden und bleibt in Kraft, bis sie durch das gegenseitige Einvernehmen der Partner geändert oder beendet wird.

Über Sulogla SAS

Seit 2012 installiert, betreibt und wartet Sulogla Ausrüstungen, die für die Sicherheitsbedürfnisse der Öl- und Gasindustrie von grundlegender Bedeutung sind. Kürzlich ist Sulogla eine Partnerschaft mit Alca Avionics Inc. eingegangen und integriert nun eine intelligente, kostengünstige Sicherheits-IT-Lösung namens INALIS, um die Installations- und Wartungskosten zu senken. Früher war die Sicherheit an entlegenen Orten teuer und ging mit einer hohen Ausfallrate der Ausrüstung und ineffizienten Überwachungssystemen einher. Dank der Hardware-Expertise und der Analysepartner von Sulogla können integrierte Technologien, die Sicherheitsaktiva und die Umwelt überwachen, die Reaktionszeit eines jeden Sicherheitswarnsystems erheblich verkürzen. Weitere Informationen finden Sie unter Sulogla.com.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. ist ein IIoT- und BDaaS-Unternehmen (Industrial Internet of Things und Big Data as a Service), das zukunftsorientierte Lösungen für die Datenerfassung, -speicherung und -analyse für datenzentrierte Unternehmen bereitstellt. Carl Data nutzt seine jüngsten Übernahmen, um Kunden bei der Analyse und Modellierung von Umweltdaten über ein leistungsfähiges End-to-End-Netzwerk zu unterstützen, auf der anwenderspezifische Sensor-Arrays mit webbasierten Apps für die Datenüberwachung, Datenmeldung und prädiktive Modellierung kombiniert werden.

Carl Data arbeitet mit neuen cloudbasierten Massenspeicherdiensten und Analyseinstrumenten auf Basis des maschinellen Lernens (KI) zusammen, um jene Skalierbarkeit zu ermöglichen, die für eine effiziente Überwachung von sehr großen Datenmengen erforderlich ist, die von Regierung und Industrie erhoben werden. Das Software-Paket spart den Kunden Zeit und Geld, indem es Sensordaten bzw. Daten aus anderen Quellen sammelt und daraus ein System für Entscheidungsfindungsprozesse in Echtzeit generiert, mit dem Infrastruktureinrichtungen und Anlagenwerte optimal geschützt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.CarlSolutions.com.

