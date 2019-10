FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht am Donnerstag im frühen Verlauf leicht nach oben. Nach dem dritten Zinsschritt in Folge liegt der Leitzinskorridor der US-Notenbank nun bei 1,50 bis 1,75 Prozent. Erneut hat die Notenbank die geldpolitische Maßnahme mit den globalen Entwicklungen und der gedämpften Inflation gerechtfertigt. Die Anleihestrategen der DZ Bank halten die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung in den kommenden Monaten für hoch. Diese sollten in der ersten Jahreshälfte des kommenden Jahres vorgenommen werden, da die wirtschaftliche Dynamik dann wohl nachlasse.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 15 Ticks auf 171,48 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,54 Prozent und das -tief bei 171,17 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 36.392 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 6 Ticks auf 134,51 Prozent.

October 31, 2019

