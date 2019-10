Die SeniVita Social Estate AG (SSE) begibt derzeit zwei Anleihen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt bis zu 30 Mio. Euro. Damit soll die im kommenden Jahr fällige Wandelanleihe des Unternehmens zurückgeführt werden. Die Anleihen Finder Redaktion hat bei Dr. Horst Wiesent, Gründer der SeniVita-Unternehmensgruppe, nachgefragt.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Dr. Wiesent, warum hat sich die SeniVita Social Estate AG aktuell für eine Anleihen-Emission entschieden? Zuletzt hatten Sie doch einen Börsengang angekündigt…

Dr. Horst Wiesent

Dr. Horst Wiesent: Dabei bleibt es auch, wir bereiten gerade den Börsengang vor, auch um den Inhabern unserer Wandelanleihe die Möglichkeit zu bieten, in Aktien zu wandeln. Wir wissen jedoch auch von institutionellen Investoren, dass sie nicht in Aktien investieren können. Deshalb kam sozusagen aus dem Markt auch die Anregung, erneut Anleihen aufzulegen. Nicht zuletzt wollen wir damit auch auf Nummer sicher gehen, was die Refinanzierung unserer im Mai 2020 auslaufenden Wandelanleihe angeht.

Anleihen Finder: Für wann ist nun der Börsengang vorgesehen und warum streben Sie diesen weiterhin an?

Dr. Horst Wiesent: Wir arbeiten gerade daran und wollen den IPO nach Möglichkeit noch in diesem Jahr umsetzen, wobei sich das Platzierungsfenster auch noch in das neue Jahr dehnen könnte. Neben einer weiteren Stärkung des Eigenkapitals wird mit dem IPO auch frisches Geld der SSE zufließen. Und die Inhaber der Wandelanleihe können die Option nutzen, Aktionäre der SSE zu werden.

Anleihen Finder: Neben der Refinanzierung der Wandelanleihe - wofür sollen die Anleihen-Mittel noch genutzt werden?

"Wollen im Jahr zwischen vier und zehn Pflegewohnanlagen verwirklichen"

Dr. Horst Wiesent: Wir erhoffen uns, dass die Emission der Anleihen und der IPO so erfolgreich verlaufen werden, dass neben der Refinanzierung der Wandelanleihe zusätzliche Liquidität im Unternehmen verbleibt, die wir für die laufenden Neubauprojekte einsetzen können. Unser Ziel ist es, darauf aufbauend unser Unternehmen danach so aufzustellen, dass wir angesichts des großen Bedarfs mittelfristig im Jahr zwischen vier und zehn Pflegewohnanlagen verwirklichen können.

Anleihen Finder: Warum haben Sie sich bei der Anleihen-Emission für zwei Tranchen mit unterschiedlichen Laufzeiten und unterschiedlichen Kupons entschieden? Was ist die Idee dahinter?

Dr. Horst Wiesent: Wir kommen damit den unterschiedlichen Bedürfnissen von Anleihen-Investoren entgegen. Deshalb haben wir eine besicherte Anleihe im Volumen von bis zu 20 Mio. EUR und eine unbesicherte im Volumen von bis zu 10 Mio. EUR aufgelegt, die im Vergleich dazu mit einem höheren Zinssatz ausgestattet ist. Damit wollen wir auch den Investoren der Wandelanleihe, die aufgrund ...

