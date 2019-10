Budapest (ots) -- EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr 2019 angehoben bei unveränderterInvestitionsprognose- Bereinigtes CCS EBITDA blieb mit USD 689 Mio. nahezu unverändert (-3%), so dass das EBITDA in den ersten drei Quartalen auf USD 1,84 Mrd. stieg- Der vereinfachte Free Cashflow blieb sowohl im dritten Quartal alsauch im bisherigen Jahresverlauf positiv, obwohl sich die organischenInvestitionen im Vergleich zum Vorjahr mit USD 1,37 Mrd. fast verdoppelten, dadas Unternehmen die strategischen Transformationsprojekte vorantreibt- Downstream-CCS EBITDA verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 4 %und Upstream-EBITDA sank aufgrund niedriger Kohlenwasserstoffpreise, dafürbietet das integrierte Geschäftsmodell eine natürliche Absicherung gegen Öl-und Gaspreisschwankungen- EBITDA im Bereich Consumer Services stieg um 15 % in Lokalwährung und um 10 %in USD Die MOL Gruppe gab heute ihre Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2019 bekannt. Trotz eines schwächeren Makroumfelds und deutlich niedrigerer Öl- und Gaspreise kann die MOL Gruppe aufgrund des starken EBITDA im dritten Quartal die Jahresprognose für 2019 von "rund USD 2,3 Mrd." auf "rund USD 2,4 Mrd." anheben.Das EBITDA des Upstream-Bereichs sank im dritten Quartal auf USD 235 Mio., was auf niedrigere Öl- und deutlich niedrigere Gaspreise zurückzuführen ist. Das Volumen der Kohlenwasserstoffproduktion sank im dritten Quartal leicht um 1 % gegenüber dem Vorjahr und lag bei 107.500 boepd (Barrels Öläquivalent pro Tag), aber die bisherige Jahresproduktion von 112.000 boepd liegt weiterhin über der Jahresprognose.Das bereinigte CCS EBITDA im Downstream-Bereich verbesserte sich im dritten Quartal um 4 % auf USD 272 Mio., da sich die Margen im Raffineriebereich gegenüber dem Rückgang im ersten Halbjahr erholten. Die Nachfrage nach Kraftstoffen stieg in der relevanten CEE-Region weiter um 3 % und unterstützte die Downstream-Ergebnisse. MOLs größte jemals getätigte organische Investition, die Baustelle der Polyolanlage, zog im dritten Quartal an und schreitet planmäßig voran.Der Bereich Consumer Services erreichte mit USD 161 Mio. ein 10 % über dem Vorjahreswert liegendes neues Rekordergebnis, da sowohl die Non Fuel- als auch die Fuel-Margen weiter expandierten und das Segment auch von der starken regionalen Entwicklung der Kraftstoffnachfrage profitierte. Der Rollout des als "Fresh Corner" betitelten Vorzeige-Non-Fuel-Konzepts setzt sich dynamisch im gesamten Netzwerk fort. Die Anzahl der renovierten Standorte mit Fresh Corners stieg innerhalb eines Jahres von 615 auf 794.Das Gas Midstream-Segment erreichte im dritten Quartal ein EBITDA von USD 27 Mio., 8 % mehr als im Vorjahr.Zsolt Hernádi, CEO-Chairman der MOL Gruppe, kommentierte die Ergebnisse: "Die starke finanzielle Leistung unseres belastbaren, integrierten Geschäftsmodells in den ersten 9 Monaten ermöglicht es uns, unsere bereinigte CCS EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr 2019 auf rund USD 2,4 Mrd. (von rund USD 2,3 Mrd.) anzuheben. Wir erwirtschaften auch weiterhin einen positiven vereinfachten Free Cashflow und finanzieren damit auch die fast verdoppelten organischen Investitionen vollständig, während wir unsere strategischen Transformationsprojekte vorantreiben. Das Aushängeschild Polyolanlage liegt weiterhin auf Kurs und im Zeitplan, wobei die Großbaustellenarbeiten im dritten Quartal angekurbelt wurden und die Fertigstellung nun bei über 35 % liegt."Über die MOL GruppeDie MOL Gruppe ist ein integriertes, international tätiges Öl- und Gasunternehmen mit Stammsitz in Budapest, Ungarn. Die Gruppe ist in mehr als 40 Ländern mit einer dynamischen internationalen Belegschaft von 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer mehr als hundertjährigen Erfolgsgeschichte im Energiebereich tätig. Die Explorations- und Produktionsaktivitäten der MOL Gruppe werden durch die Erfahrung von über 75 Jahren im Bereich Kohlenwasserstoff unterstützt. Derzeit wird in acht Ländern produziert, in dreizehn Ländern gibt es Explorationsgebiete. Die MOL Gruppe betreibt vier Raffinerien und zwei petrochemische Anlagen in einer integrierten Lieferkette in Ungarn, der Slowakei und Kroatien und besitzt ein Netzwerk von fast 2.000 Tankstellen in insgesamt zehn Ländern Zentral- und Südosteuropas.Kontakt:Dóra Simonsonm: +36 303769321@:internationalpress@mol.huOriginal-Content von: MOL Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114804/4419234