Frankfurt am Main (ots) - Ulrike Handel, Deutschland-CEO des Dentsu Aegis Network, entschied sich im September 2017 für einen mutigen Schritt: Alle rund 1.000 Mitarbeiter der Mediagruppe können seitdem ihren Arbeitsplatz frei wählen und ihre Arbeitszeit flexibel und standortunabhängig organisieren. "Wir möchten die Eigenverantwortung bei unseren Mitarbeitern fördern, indem wir Freiräume schaffen", erklärt die promovierte Medienwissenschaftlerin in der Fachzeitung HORIZONT (dfv Mediengruppe). "AdAge" listete Handel 2018 als einzige Deutsche unter den "20 Women To Watch" in Europa.Handel ist eine der Expertinnen, die auf dem Deutschen Medienkongress 2020 über den Wandel von Arbeitsorganisation und Führungskultur diskutieren. Dieses Thema wird einer der inhaltlichen Schwerpunkte des Kongresses sein.Ebenfalls auf der Bühne: die umtriebige Unternehmerin Wiebke Köhler. Sie besetzte sieben Jahre lang als Headhunterin Vorstands- und Aufsichtsratspositionen bei weltweiten Konzernen und begleitete Unternehmen bei der kulturellen Transformation, bis sie im Januar 2018 Personal-Vorständin beim Axa-Konzern wurde. Heute leitet Köhler ihr eigenes Unternehmen, die impactWunder Strategieberatung.Wie man neue Talente für sein Unternehmen findet und bindet, darüber wird Tijen Onaran berichten, Gründerin von Global Digital Women. Das internationale Netzwerk von Gestalterinnen der Digitalbranche setzt sich für mehr Sichtbarkeit und Empowerment für Frauen ein und berät in Diversitätsfragen. Anfang des Jahres erschien ihr vielbeachtetes Buch "Die Netzwerkbibel: Zehn Gebote für erfolgreiches Networking".Der 12. Deutsche Medienkongress findet am 29. und 30. Januar 2020 in der Alten Oper Frankfurt statt. Das zweitägige Branchentreffen liefert News, Trends und Inspiration von Unternehmenslenkern, Querdenkern und kreativen Köpfen aus Unternehmen, Medien und Agenturen. Einer der Höhepunkte ist die Verleihung des HORIZONT Award an die Männer und Frauen des Jahres 2019.Veranstalter des Deutschen Medienkongresses 2020 sind HORIZONT und dfv Conference Group (beide dfv Mediengruppe).Ausführliche Informationen zum Programm finden sich auf www.deutscher-medienkongress.de. ___________________________________________Die dfv Conference Group entwickelt, organisiert und gestaltet als Veranstaltungstochter der dfv Mediengruppe Kongresse und Konferenzen für verschiedenste Branchen und Themen. Die dfv Mediengruppe publiziert mit ihren Töchtern und Beteiligungen über 100 Fachzeitschriften für wichtige Wirtschaftsbereiche. Viele der Titel sind Marktführer in den jeweiligen Branchen.HORIZONT ist seit über 30 Jahren die Top-Medienmarke für aktuelle News, Fakten, Hintergründe und Veranstaltungen zu Themen aus der Welt von Marketing, Werbung und Medien. Leser und Nutzer sind Marketing- und Werbeprofis in Unternehmen, Agenturen und Medien. Debattenorientiert, meinungsstark und hintergründig berichtet HORIZONT über das gesamte Spektrum der Marketingkommunikation: von den Marketingstrategien der Unternehmen über Trends im Agenturbusiness bis zur Entwicklung in den klassischen und digitalen Medien.Die dfv Mediengruppe mit Sitz in Frankfurt am Main gehört zu den größten konzernunabhängigen Fachmedienunternehmen in Europa. Mit ihren Töchtern und Beteiligungen publiziert sie über 100 Fachzeitschriften, Viele der Titel sind Marktführer in wichtigen Wirtschaftsbereichen. Das Portfolio wird von genau so vielen digitalen Angeboten und 400 aktuellen Fachbuchtiteln ergänzt. Mehr als 150 Veranstaltungen wie Kongresse und Messen bieten neben Informationen auch die Gelegenheit zu intensivem Netzwerken. Die dfv Mediengruppe beschäftigt mehr als 950 Mitarbeiter im In- und Ausland und erzielte 2018 einen Umsatz von 143,8 Millionen Euro.